Poco prima dell’ora di pranzo un’incendio è scoppiato all’interno di un ripostiglio di una scuola di Milano. L’intera scuola è stata evacuata, sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco.

Scuola evacuata a Milano per incendio nel ripostiglio: soccorsi sul posto

Questa mattina, 6 marzo 2025, un’intera scuola è stata evacuata a causa di un incendio scoppiato all’interno di un ripostiglio. Il rogo è scoppiato all’interno dell’istituto superiore Lagrange di via Litta Modignani, per cause ancora da accertare. I fumi avrebbero, inoltre, pervaso tutto il primo piano della scuola. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Presenti anche i soccorritori del 118 e gli operatori del nucleo Saf. Ora l’area deve essere bonificata. Fortunatamente non risulterebbero persone coinvolte, né tra gli studenti, né tra il personale docente.

Lezioni sospese

Tutte le lezioni sono state sospese. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno permesso a studenti e docenti di rientrare a scuola per prendere i propri effetti personali. Tutti poi sono tornati a casa. Come detto, i vigili del fuoco stanno provvedendo a bonificare l’aerea.