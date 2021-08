Scuola, Ministro Bianchi: “Senza Green pass professori e personale saranno sospesi”

Senza Green Pass docenti e personale scolastico saranno sospesi dal loro incarico. L'annuncio arriva dal Ministro dell'istruzione Bianchi.

In vista dell’ormai prossima prossima apertura dei cancelli delle scuole, dal Ministro dell’istruzione Bianchi è arrivato un importante annuncio. Docenti e personale scolastico privi di Green Pass saranno sospesi dal loro incarico. Si tratta questa di una decisione che idealmente vuole tagliare la testa al toro alla difficile questione legata all’obbligo di vaccinale destinato a tutti i lavoratori.

“Il green pass è una misura di tutela”, ha precisato in occasione del meeting di CI.

Scuola Bianchi Green pass, “Abbiamo un set di regole chiare”

Durante il suo intervento, il Ministro dell’istruzione ha prima di tutto voluto chiarire come le direttive sul fronte Green Pass siano state delineate seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ha precisato che tali “indicazioni dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola, saranno presenti all’inizio della scuola a settembre, invece coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi”.

Scuola Bianchi Green pass, “Stiamo operando per far tornare bambini e ragazzi in presenza”

Il Ministro ha inoltre proseguito specificando che l’obiettivo primario è far tornare gli studenti a frequentare la scuola nuovamente in presenza. Si tratta questo di un obiettivo che secondo il Ministro Bianchi può essere perseguito solo “con la partecipazione di tutti, non è solo una questione del governo: è tutto il paese che si rimette in movimento partendo dalla sua scuola”.

A tal proposito ha aggiuinto: “abbiamo lavorato su questo già da primavera, abbiamo portato in presenza tutti i bambini e i ragazzi, abbiamo fatto tutti gli esami di maturità e abbiamo tenuto aperto le scuole anche in estate.

In questo momento stiamo investendo una quantità di risorse, oltre due miliardi, come mai si è visto”.

Scuola Bianchi Green pass, “Mi faccio carico di tutti”

Non ultimo il Ministro dell’istruzione ha messo in evidenza come l’obbligatorietà del Green Pass a scuola sia soprattutto una questione di responsabilità non solo verso se stessi, ma anche e soprattutto verso gli altri: “il green pass è una misura di tutela. È la dimostrazione palese che io penso non solo a me, ma anche ai miei, ai ragazzi, ai figli di tutti noi.

Il Green pass è una misura europea che ancora una volta testimonia come la persona – io – mi faccio carico di tutte le altre persone che ho a carico”.