Green pass, l’elenco dei luoghi dove è obbligatorio a partire da oggi

L'elenco dei luoghi per accedere ai quali è obbligatorio possedere il green pass: da bar e i ristoranti al chiuso a musei e cinema.

A partire da oggi, venerdì 6 agosto 2021, per accedere a diversi luoghi sarà necessario possedere il green pass, la certificazione ottenibile con un tampone negativo, una guarigione da Covid o l’effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni: l’elenco delle attività riguardate dalla disposizione.

Green pass: l’elenco dei luoghi dove sarà obbligatorio

La lista dei luoghi dove la certificazione verde è obbligatoria è contenuta nel decreto approvato dal governo e comprende:

Bar, pub, ristoranti e in generale qualsiasi servizio di ristorazione al chiuso (il pass è richiesto solo per le consumazioni al tavolo e non per quelle al bancone);

e in generale qualsiasi servizio di ristorazione al chiuso (il pass è richiesto solo per le consumazioni al tavolo e non per quelle al bancone); Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; Cinema, teatri, musei, mostre e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura;

e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura; Piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere ma solo al chiuso ;

ma solo al ; Sagre e fiere, convegni e congressi ;

; Centri termali ;

; Parchi tematici e di divertimento ;

; Centri culturali, sociali e ricreativi solo per le attività al chiuso ;

solo per le attività al ; Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò ;

; Concorsi pubblici.

Green pass: l’elenco dei luoghi dove non è obbligatorio

Non sarà necessario possedere il pass per entrare in negozi, supermercati, farmacie e in generale negli esercizi commerciali non presenti nell’elenco. Si potrà continuare a svolgere sport individuali negli spazi esterni, ad accedere alle piscine esterne e a sedersi in bar e ristoranti all’aperto. Escluso dal decreto anche il trasporto pubblico locale.