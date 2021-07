Il nuovo decreto legge Covid è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto legge Covid contente le norme su green pass, stato di emergenza e nuoi parametri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo decreto legge Covid che disciplina l’utilizzo esteso del green pass dal 6 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è in vigore e dunque si applicano i nuovi parametri basati sul tasso di ospedalizzazione e non più sull’incidenza dei casi per definire le zone di rischio.

Decreto Legge Covid in Gazzetta Ufficiale

La disposizione riguarda sostanzialmente tre punti: la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza, l’introduzione dei nuovi fattori per classificare le regioni in zone e l’obbligo di green pass per poter accedere ai luoghi più affollati. Il certificato verde è ottenibile con una dose di vaccino (arriverà dopo due settimane), con la guarigione da Covid o con un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Decreto Legge Covid in Gazzetta Ufficiale: dove sarà obbligatorio il green pass

Tra questi, come specificato dal ministro Speranza in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri bar e ristoranti al chiuso (ma soltanto nel caso in cui ci si voglia fermare al tavolo), spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e concorsi pubblici.