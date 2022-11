Scuole chiuse in diverse Regioni sabato 26 novembre, allarme ciclone in Italia

A causa del ciclone che si è abbattuto in Italia, molte scuole resteranno chiuse in nella giornata di sabato 26 novembre: l’elenco.

Molte scuole italiane resteranno chiuse nella giornata di sabato 26 novembre a causa dell’allarme ciclone che si è abbattuto sull’Italia.

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che, a partire dalla seconda metà di novembre, si è abbattuta sull’Italia. Nel corso della seconda metà di novembre, infatti, nubifragi e temporali si sono gradualmente intensificati al Centro Sud per poi travolgere l’intera Penisola. In particolare, tra la serata di venerdì 25 e sabato 26 novembre, un nuovo ciclone si è abbattuto sul Paese.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo provocato dal ciclone, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Allarme ciclone, scuole chiuse sabato 26 novembre: i comuni della Sicilia

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per l’Abruzzo e per la Sardegna, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

In Sicilia, le scuole di ogni ordine e grado che resteranno chiuse nella giornata di sabato 26 novembre si trovano nei comuni di:

Agrigento;

Canicattì, in provincia di Agrigento.

Il maltempo fa chiudere le scuole: i comuni della Campania

In considerazione della situazione climatica, molti sindaci della Campania hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

Nella Regione, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di sabato 26 novembre a causa del maltempo si trovano nei seguenti comuni: