Selvaggia Lucarelli al GF Vip senza abbandonare Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli spiega perché il passaggio al GF Vip non significa l'addio a Ballando con le Stelle, con un dettaglio sul suo contratto che chiarisce dubbi e rumor

Il 11 marzo 2026 Selvaggia Lucarelli ha parlato apertamente del suo nuovo ruolo come opinionista al Grande Fratello Vip e delle possibili ripercussioni sul posto che occupa da anni come giurata a Ballando con le Stelle. In un’intervista rilasciata a Chi la giornalista ha fornito chiarimenti sul proprio contratto e ha raccontato la reazione di Milly Carlucci alla notizia del suo approdo in Mediaset.

Una scelta professionale, non un addio

Lucarelli ha spiegato che il suo trasferimento temporaneo di schermo non equivale a una rinuncia definitiva al bancone di Ballando: «Non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un’altra esperienza lavorativa». Con queste parole ha messo in chiaro la differenza tra uno spostamento professionale e una rottura del rapporto con il programma di Rai1. Ha inoltre sottolineato di non avere esclusive, elemento che le permette di partecipare a più progetti televisivi nello stesso arco di tempo.

Cosa dice il contratto

Un aspetto cruciale emerso nell’intervista riguarda il tipo di contratto che la lega a Ballando con le Stelle: secondo Lucarelli, da dieci anni i suoi accordi si concludono con l’ultima puntata dell’edizione in corso e non contemplano una conferma automatica per le stagioni successive. Questo meccanismo, a suo dire, lascia aperta ogni possibilità: «I miei contratti a Ballando con le Stelle si concludono sempre con l’ultima puntata. E non so mai se sarò richiamata».

La reazione di Milly Carlucci

Secondo la ricostruzione della giornalista, Milly Carlucci ha reagito con rammarico, come spesso espresso prima dell’inizio delle passate edizioni quando ha ricordato che «non ci sono certezze sulla giuria». Carlucci ha più volte ribadito pubblicamente l’incertezza sulla composizione del team, segnalando come la possibilità che un giurato passi a un altro format potesse essere motivo di dispiacere.

Parole di stima e fedeltà

Nonostante i timori legati a un possibile trasferimento, Carlucci ha anche espresso apprezzamento per la professionalità di Lucarelli. In conferenza stampa ha definito la giornalista parte di una squadra che si stima e si sostiene, dichiarando di essere felice della sua presenza dietro al bancone durante le puntate del sabato sera. Queste parole mettono in evidenza un rapporto di fiducia che va oltre i semplici contratti.

Retroscena e analogie per capire la strategia

Lucarelli ha paragonato la situazione contrattuale a dinamiche comuni nella vita privata, usando una metafora: chi rimanda una decisione importante può creare un senso di insicurezza, proprio come «quei mariti che non ti sposano ma rimandano sempre». Con questa immagine ha voluto spiegare la sensazione di incertezza che deriva da accordi annuali senza garanzie a lungo termine.

Perché la sua presenza conta

Il valore mediatico di Selvaggia è spesso citato come motivo per cui è considerata un elemento fondamentale della giuria: i suoi commenti trovano ampia risonanza sui social e sui media, incrementando la visibilità dello show. Gli autori, inoltre, calibrano spesso i momenti di confronto intorno ai suoi giudizi, rendendoli parte integrante della narrazione televisiva.

Cosa succederà adesso

Nonostante i rumor e le preoccupazioni, l’opinionista non ha annunciato un addio definitivo a Ballando con le Stelle: ha dichiarato l’intenzione di tornare a sedere accanto a Carolyn Smith e Guillermo Mariotto qualora fosse riconfermato il suo ruolo. Resta però il nodo della conferma: come ha ricordato la stessa Lucarelli, il contratto viene stipulato all’inizio dell’edizione e scade con l’ultima puntata, quindi la riconferma non è automatica.

In conclusione, il passaggio di Selvaggia al Grande Fratello Vip si configura come un ampliamento del suo percorso professionale piuttosto che come una rottura: il dialogo con la produzione di Ballando con le Stelle e la posizione espressa pubblicamente da Milly Carlucci mostrano un equilibrio tra rispetto reciproco e realismo contrattuale. Rimane aperta la possibilità di un futuro ritorno, subordinata alle decisioni aziendali e alle scelte contrattuali che seguiranno.