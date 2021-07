Selvaggia Lucarelli contro Montesano: “Ha avuto il Covid, lo ha salvato la scienza”

Selvaggia Lucarelli si è scagliata con un post via social contro Enrico Montesano per le sue posizioni in merito alla questione vaccini.

Selvaggia Lucarelli contro Enrico Montesano

Selvaggia Lucarelli ha scritto un post al vetriolo contro l’attore Enrico Montesano, che a suo dire sarebbe colpevole di illazioni e teorie complottiste di stampo antivaccinista.

La giornalista ha scritto nel suo post che Montesano sarebbe riuscito a scampare al Covid (cosa da lui mai rivelata) proprio “grazie alla scienza” che continuerebbe a mettere in dubbio. “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”, ha scritto Selvaggia Lucarelli, che fin dall’inizio della pandemia si è pubblicamente espressa contro negazionisti e no-vax.

In tanti sui social hanno lodato il suo messaggio, concordando con lei a proposito delle posizioni espresse nei giorni scorsi da Enrico Montesano, che avrebbe anche partecipato ad alcuni cortei novax.

Enrico Montesano: la replica contro Selvaggia Lucarelli

Dopo il post di Selvaggia Lucarelli contro di lui, Montesano ha replicato via social scrivendo: “In un tweet la sig.ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona.” La giornalista a sua volta ha replicato tra i commenti al post di Montesano tornando a sottolineare la propria tesi: “Non solo è vero, ma come sai te l’ho detto anche in privato tempo fa che avevo saputo della tua malattia.

E ti sei ben guardato dallo smentire. Parliamone pure in altre sedi. Volentieri.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento, sui social, non sono mancati anche numerosi attacchi alla giornalista da parte di fan e sostenitori di Montesano.

Enrico Montesano contro il Green Pass

Nei giorni scorsi Enrico Montesano si è più volte espresso contro il Green Pass ed è sceso in piazza contro gli antivaccinisti paragonando il certificato verde ad un provvedimento “nazista”.

L’attore ha anche affermato che non si sarebbe fidato del vaccino: “Anche se l’efficacia del vaccino è molto alta, 90%, ci sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà la difesa. E non sanno ancora se l’infezione può essere trasmessa. Alla domanda se la vaccinazione consenta di tornare alla vita di prima, rispondono quindi che “non conferisce un certificato di libertà”. Non sapevo che ci volesse una patente per la libertà. E quindi dicono occorre continuare con i comportamenti che definiscono corretti, con il distanziamento sociale. Sociale: una parola che mi preoccupa da sempre”, ha dichiarato Montesano.