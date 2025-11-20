Selvaggia Lucarelli critica Barbara d'Urso a Ballando con le stelle

Il mondo dello spettacolo italiano è di nuovo al centro di una polemica che coinvolge due figure di spicco: Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso. Durante le recenti puntate di Ballando con le stelle, Lucarelli ha messo in discussione non solo le prestazioni della d’Urso ma anche i privilegi di cui sarebbe beneficiaria all’interno del programma.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha affermato che Barbara d’Urso, oltre a ricevere i voti più alti dalla giuria, si trova in una posizione di assoluto privilegio. Secondo la giurata, Barbara guadagnerebbe un cachet che supera le centinaia di migliaia di euro, accompagnato da molti altri vantaggi che nessun altro concorrente ha mai avuto nella storia dello show. Tra questi, Lucarelli ha menzionato un trattamento speciale riguardante trucco e parrucco, oltre a un camerino riservato, lontano dagli altri partecipanti.

I privilegi senza precedenti

Queste affermazioni hanno sollevato un acceso dibattito. Lucarelli ha sottolineato che d’Urso non solo riceve un compenso sostanzioso, ma è anche circondata da un ambiente lavorativo che la pone su un gradino diverso rispetto agli altri concorrenti. Questo, secondo Lucarelli, la porta a non poter lamentarsi delle critiche che riceve, visto il suo status privilegiato.

Un confronto acceso sui social

La polemica non si è limitata al solo ambito televisivo. È emersa anche una dinamica interessante sui social media, dove Barbara d’Urso ha condiviso alcune riflessioni riguardo alla sua esperienza a Ballando. In particolare, ha accennato a un clima di tensione e critica, descrivendo come se fosse soggetta a una ‘demolizione psicologica’. Lucarelli ha colto l’occasione per replicare, evidenziando che se d’Urso avesse davvero tali preoccupazioni, dovrebbe esprimerle in diretta durante le puntate invece che sui social.

Il passato di d’Urso e il suo presente

In un’ulteriore critica, Lucarelli ha menzionato il passato di Barbara d’Urso come conduttrice di successo e la sua recente transizione a un ruolo di concorrente. Ha insinuato che il suo status attuale sia il risultato di una televisione che sta cambiando, e che la d’Urso potrebbe non aver compreso appieno queste trasformazioni. “La sua situazione non è quella di una disoccupata”, ha affermato, evidenziando il fatto che d’Urso ha sempre avuto una carriera floridissima.

Carlotta Mantovan: un ritorno significativo

In un contesto parallelo, si segnala il ritorno di Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle. La moglie del compianto Fabrizio Frizzi, un volto noto della televisione italiana, parteciperà alla nuova edizione del programma. La sua presenza non solo riporterà alla mente il grande conduttore, ma rappresenta anche un momento di grande emozione per i telespettatori.

Il legame con Fabrizio Frizzi

Mantovan, che aveva già fatto un’apparizione come “Ballerina per una notte” lo scorso anno, si prepara ora a un impegno più duraturo. La sua partecipazione è vista come un tributo al marito e alla loro storia insieme, rendendo il tutto ancora più emozionante per il pubblico. La sua voglia di affrontare questa nuova sfida è palpabile, e i fan non vedono l’ora di vederla in pista.

In conclusione, le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, unite al ritorno di Carlotta Mantovan, stanno creando un clima di vivace attesa intorno alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Sarà interessante osservare come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti e come le polemiche influenzeranno le esibizioni sul palco.