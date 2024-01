Selvaggia Lucarelli ha sganciato una frecciatina a Cesara Buonamici, che ospite di Pomeriggio 5 ha detto la sua sul caso della finta beneficenza di Chiara Ferragni. Il mezzo busto del Tg5 è stato paragonato, ovviamente in modo ironico, ad Alessandro Barbero.

Selvaggia Lucarelli punge Cesara Buonamici

Qualche giorno fa, Matteo Salvini è intervenuto nel caso del pandoro gate e ha preso le difese di Chiara Ferragni. “È chiaro che il paese non dipende da Chiara Ferragni e credo che la politica abbia qualcosa di più serio di cui occuparsi, ma non mi piace l’accanimento. Tante volte Fedez ha polemizzato con me da un palco ma per me il problema non è Chiara Ferragni. Ci sarà un processo, ma l’accanimento e il livore di questi giorni mi lasciano veramente sconcertato. I processi si fanno nelle aule e non certo sui media. Quando uno è a terra spesso si scatena l’accanimento e non mi piace affatto. Anche perché fino a poco tempo fa lei era omaggiata da tutti e adesso fanno questo“, ha dichiarato il leader della Lega. Cesara Buonamici, ospite di Pomeriggio 5, ha detto la sua partendo proprio dal discorso di Salvini. A questo punto, Selvaggia Lucarelli ha preso due piccioni con una fava.

Cosa ha detto Cesara Buonamici su Chiara Ferragni?

Parlando di Chiara Ferragni e della gogna mediatica che sta subendo, Cesara Buonamici ha dichiarato:

“Non è un caso che chi ha subito gogne mediatiche, adesso Belen Rodriguez e all’inizio anche Matteo Salvini, sviluppa una sensibilità per cui va in soccorso. E quindi credo che si parli proprio di questo. Io penso nella mia testa che l’intervento di Salvini riguardi questo. Credo che lui non l’abbia fatto per altro perché l’ha subita lui. Quando la subisci è un trauma molto forte e dici basta“.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Cesara Buonamici

A distanza di qualche ora dalla messa in onda di Pomeriggio 5, Selvaggia Lucarelli ha sganciato una frecciatina a Cesara. Via social, ha tuonato: