Sempre più America nel board della Pasele di Ginevra: annunciato ieri l’ingresso dello stratega politico americano Joseph Trippi

C’è sempre più America nel board della Pasele di Ginevra, la piattaforma di trading di Terre Rare creata dal finanziere italiano Raffaello Follieri. La società svizzera ha annunciato infatti ieri l’ingresso dello stratega politico americano Joseph Trippi nel consiglio di amministrazione, una conferma della crescente affermazione della Pasele nel mercato internazionale delle risorse minerarie strategiche.

Joseph Paul Trippi (nato il 10 giugno 1956) è uno stratega politico americano. Membro del Partito Democratico, Trippi è stato in particolare il responsabile della campagna per la candidatura presidenziale di Howard Dean nel 2004, e ha lavorato come commentatore politico per la CNN dal 2018.

Ha lavorato a un numero di importanti campagne governative e del Senato degli Stati Uniti, comprese le offerte di successo di Jerry Brown per il governatore della California e Doug Jones per il Senato degli Stati Uniti in Alabama.

Nella foto: Joseph Trippi e Raffaello Follieri