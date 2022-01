La senatrice a vita Elena Cattaneo è stata vittima di rapina e aggressione: il drammatico episodio si è verificato presso la Stazione Centrale di Milano.

Senatrice a vita Elena Cattaneo in ospedale, rapinata e spinta a terra alla metropolitana di Milano

Nella giornata di mercoledì 19 gennaio, intorno alle ore 10:00, la senatrice a vita Elena Cattaneo è stata vittima di rapina mentre si trovava all’interno di un passante della metropolitana della Stazione Centrale di Milano.

Durante la rapina, la senatrice a vita è stata brutalmente spinta a terra.

Senatrice a vita Elena Cattaneo rapinata alla metropolitana di Milano: la dinamica

Sulla base delle informazioni diffuse dalla polizia di Milano, intorno alle ore 10:00 di mercoledì 19, la senatrice a vita Elena Cattaneo stava percorrendo il passaggio che porta dalla linea della metropolitana verde della fermata Centrale di Milano alla linea gialla. In questo frangente, la direttrice del laboratorio di biologia delle cellule staminali della Statale di Milano si è resa conto che una donna stava tentando di sfilarle il portafoglio dalla borsa.

Senatrice a vita Elena Cattaneo rapinata alla metropolitana di Milano: il trasferimento in ospedale

Nel momento in cui la senatrice a vita ha notato il tentativo di furto da parte della sconosciuta, ha cercato di opporsi alla donna ma è stata violentemente spintonata, perdendo l’equilibri e finendo a terra. La ladra, invece, è riuscita a scappare, portando con sé il portafoglio della scienziata.

Alle forze dell’ordine, la borseggiatrice è stata descritta come una donna tra i 40 e i 50 anni di età.

Dopo la rovinosa caduta, intanto, Elena Cattaneo è stata prontamente soccorsa dai paramedici di un’ambulanza del 118 ed è stata trasportata presso l’ospedale Pini per una contusione a una gamba. Le condizioni della senatrice, tuttavia, non appaiono gravi e non destano preoccupazione.