SENEC, il partner più affidabile per raggiungere l’autosufficienza energetica

Sviluppando e producendo sistemi intelligenti di accumulo e soluzioni innovative per l’autosufficienza energetica, SENEC, realtà tedesca con sede a Lipsia, si è affermata come uno dei produttori di riferimento nel settore dell’accumulo su scala internazionale, vendendo, nel 2022, oltre 100.000 sistemi. L’azienda, negli anni, ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti per la qualità dei suoi prodotti e servizi.

Oltre al sistema di accumulo fotovoltaico, SENEC offre anche soluzioni che permettono di aumentare l’autosufficienza energetica e di raggiungere la massima autonomia e flessibilità nella gestione dell’energia (SENEC.Cloud). La stessa vision che guida l’azienda, non a caso, è quella di creare un mondo in cui le persone possano avere la libertà di utilizzare, condividere e controllare l’energia rinnovabile in modo semplice e intelligente.

Esplorando la proposta nei dettagli, s’incontrano molteplici soluzioni incentrate sull’accumulo dell’energia sostenibile. SENEC.Home, ad esempio, è un sistema che consente di produrre energia e di utilizzarla 24 ore su 24, raggiungendo fino al 90% di autosufficienza energetica. Compatibile con tutti gli impianti fotovoltaici, garantisce una riserva personale di energia da gestire in autonomia.

SENEC.Solar, invece, sono dei pannelli fotovoltaici monocristallini bifacciali, concepiti per permettere la produzione di energia pulita a casa con la massima resa possibile. Mentre le wallbox sono facili da installare sia all’interno che all’esterno, compatte, flessibili e intelligenti.

Ogni sistema prodotto da SENEC viene realizzato seguendo gli standard qualitativi più elevati, così da offrire massima durata ed efficienza. L’eccellenza dei prodotti e servizi, non a caso, è certificata da diversi premi e riconoscimenti autorevoli.

Due sono le tipologie di clienti a cui si rivolge l’azienda: gli installatori, intesi come veri e propri partner, e le aziende. In ogni caso, SENEC punta a fornire una gamma di prodotti e di servizi sempre più completa ed efficiente, sia per quanto riguarda il settore dell’accumulo che dell’autosufficienza energetica.

Da marzo 2018, SENEC è diventata integralmente di proprietà di EnBW, Energie Baden-Wüttermberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania. Una base solida e autorevole, che assicura profonda competenza e grande accuratezza nell’offerta di soluzioni energetiche decentralizzate.

Per ciò che riguarda la filiale italiana, invece, SENEC Italia è nata nel maggio del 2017 e ha sede a Milano e Bari. Il team aziendale, composto da giovani professionisti, competenti e dinamici, ha forte fiducia nei propri clienti, con cui condivide la passione per il fotovoltaico.

SENEC Italia, infine, è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Si tratta di importanti riconoscimenti, che attestano l’impegno che l’impresa mette quotidianamente per sviluppare ed implementare processi volti a mantenere a livelli adeguati la qualità delle prestazioni e la soddisfazione del pubblico, nel rispettare l’ambiente e gli standard riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.