Senegal a Parigi mostra la Coppa d'Africa tra polemiche e ricorsi

Senegal ha esibito il trofeo a Parigi e annuncia ricorsi al CAS mentre la controversia federale continua a dividere tifosi e istituzioni

Il gesto simbolico è avvenuto a Parigi: la nazionale del Senegal ha portato in campo la Coppa d’Africa allo Stade de France prima dell’amichevole contro il Perù, nonostante la Confederation of African Football (CAF) avesse stabilito di revocare il loro titolo. Dopo un concerto prepartita di Youssou N’Dour, il capitano Kalidou Koulibaly e i compagni hanno compiuto un giro d’onore con il trofeo, suscitando applausi e tensioni in egual misura. La presenza massiccia di tifosi senegalesi e di una processione da Saint-Denis ha trasformato la giornata in un evento di forte valenza simbolica per la comunità.

La genesi della disputa: cosa è successo in campo

Il contenzioso nasce dalla finale giocata il 18 gennaio, in cui un episodio chiave ha mutato il corso della partita. Durante i minuti di recupero è stato assegnato un rigore a favore del Marocco che ha scatenato la protesta dei giocatori senegalesi: alcuni membri della squadra hanno abbandonato il terreno di gioco in quello che è stato definito un walk-off. Dopo un ritorno forzato in campo e il rigore parato, il Senegal ha segnato in extra time con Pape Gueye e ha festeggiato il successo. Tuttavia, la successiva azione disciplinare della CAF ha ribaltato il verdetto sportivo motivando la decisione con la violazione delle regole relative all’abbandono del campo.

Cosa ha deciso la CAF

Il 17 marzo la CAF ha confermato di aver accolto il reclamo del Marocco, dichiarando la vittoria del Senegal come forfait a favore degli avversari e assegnando un 3-0 tecnico al Marocco. Tale pronuncia ha trasformato il risultato del 18 gennaio e ha ufficialmente indicato il Marocco come campione continentale. La motivazione principale riportata dagli organi disciplinari riguarda il fatto che la squadra senegalese avrebbe lasciato il campo senza il permesso dell’arbitro, infrangendo il regolamento della competizione. La decisione ha innescato dichiarazioni contrastanti dalle parti coinvolte e reazioni tra tifosi e istituzioni.

La risposta del Senegal e le vie legali aperte

Le autorità calcistiche del Senegal non si sono rassegnate: la Federazione ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso e ha effettivamente rivolto il caso al CAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, per contestare la revoca del titolo. Il ricorso mira a ottenere l’annullamento della decisione della CAF e la conferma della vittoria sul campo. Il governo senegalese ha inoltre chiesto un’ indagine indipendente sulla gestione dell’intera vicenda, sollevando accuse di possibile corruzione e richiedendo maggiore trasparenza nelle procedure della confederazione africana.

Tempistiche e possibili scenari

Il percorso giudiziario può essere complesso: la procedura al CAS può richiedere mesi, durante i quali la contesa rimane aperta e il dibattito pubblico acceso. In questo lasso di tempo, federazioni, giocatori e tifosi rimangono in attesa di un pronunciamento definitivo che potrà confermare la revoca o ripristinare il risultato iniziale. Nel frattempo, la squadra continua la preparazione per i prossimi impegni internazionali, mantenendo il gruppo compatto e con molte delle stesse pedine che avevano disputato la finale.

La dimensione sociale e simbolica della sfilata

La cerimonia a Parigi è diventata qualcosa di più di una semplice esibizione: per tanti membri della diaspora senegalese è stata un’occasione di orgoglio collettivo. Migliaia di tifosi, accompagnati da percussioni tradizionali e da una piccola marcia partita dalla Basilica di Saint-Denis, hanno accolto i giocatori. Sul palco istituzionale il capitano Kalidou Koulibaly e il portiere Edouard Mendy hanno deposto il trofeo nella tribuna presidenziale accanto al presidente della federazione, Abdoulaye Fall, in un gesto che sottolinea la volontà di mantenere il simbolo della vittoria nonostante il contenzioso.

Impatto sulla comunità e sul calendario sportivo

La vicenda si intreccia anche con la preparazione al Mondiale, dove il Senegal dovrà affrontare avversari di alto livello: il valore morale della squadra e la compattezza del gruppo risultano quindi di primaria importanza. L’esibizione del trofeo a Parigi è servita a ribadire il sostegno popolare e a inviare un messaggio di unità, mentre le autorità proseguono la battaglia legale. In attesa di una decisione definitiva, il mondo del calcio africano continua a interrogarsi sulla governance e sulle modalità di gestione dei conflitti sportivi.

La disputa rimane aperta: tra manifestazioni pubbliche, ricorsi formali e richieste di trasparenza, il futuro del titolo resta incerto fino alla conclusione delle procedure. Nel frattempo, l’immagine della squadra che sfila con la Coppa d’Africa a Parigi sintetizza la tensione tra valore sportivo e decisione amministrativa, lasciando un segnale chiaro sulla passione che il calcio suscita oltre i confini continentali.