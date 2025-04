Un'importante operazione contro le cosche Libri e Tegano-De Stefano culmina in condanne significative.

Un processo che segna un precedente

Il recente processo con rito abbreviato, noto come “Atto quarto”, ha portato a una sentenza che segna un punto di svolta nella lotta contro la ‘ndrangheta in Calabria. Il gup distrettuale di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, ha emesso una condanna per 25 imputati, mentre tre sono stati assolti. Questo risultato è il frutto di un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, che ha rivelato un sistema di estorsioni orchestrato dalle cosche Libri e Tegano-De Stefano.

Le condanne e i dettagli dell’inchiesta

Tra i condannati spicca Edoardo Mangiola, ritenuto un esponente di rilievo della cosca Libri, che ha ricevuto una pena di 20 anni. Nonostante la sua detenzione, Mangiola è riuscito a mantenere contatti con l’esterno grazie a cellulari introdotti in carcere, con l’aiuto del figlio Beniamino, anch’esso condannato a 13 anni e 4 mesi. Le indagini hanno rivelato un accordo tra le cosche per spartirsi le estorsioni in diverse aree della città, evidenziando la pervasività della criminalità organizzata nella vita quotidiana dei cittadini.

Il ruolo dei collaboratori di giustizia

Un aspetto significativo di questo processo è rappresentato dalla figura del pentito Davide Bilardi, condannato a 3 anni e 4 mesi, il quale ha fornito informazioni cruciali per l’accertamento dei fatti. La sua collaborazione con la giustizia ha permesso di svelare dettagli inediti sulle operazioni delle cosche, contribuendo così a un quadro più chiaro delle dinamiche mafiose. Questo sviluppo sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini nel combattere la mafia.

Le reazioni alla sentenza

La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini di Reggio Calabria. Da un lato, c’è un senso di giustizia e speranza per un futuro libero dalla paura della mafia; dall’altro, rimane la preoccupazione per la resilienza delle cosche e la loro capacità di adattarsi. La lotta contro la criminalità organizzata è un processo lungo e complesso, ma eventi come questo processo rappresentano un passo importante verso la legalità e la sicurezza.