Sentenza su M90, corsi per cacciatori e lo stallo sulla revoca della cittadinanza a Mussolini a Trento

Nel panorama politico e istituzionale del Trentino si sono sovrapposti nelle ultime settimane tre temi distinti ma collegati: la sentenza che riguarda l’intervento sul orso M90, la consegna degli attestati a chi ha superato l’esame per l’attività venatoria provinciale e il dibattito sulla possibile revoca della cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini. Queste vicende mostrano come scelte tecniche, formazione e simboli storici possano trasformarsi rapidamente in questioni pubbliche dall’alto impatto comunicativo: da un lato la gestione della fauna selvatica e della sicurezza, dall’altro la difficoltà dei consigli a trovare posizioni condivise su temi sensibili.

Il filo comune tra i tre casi è la tensione tra efficacia amministrativa e valore simbolico: mentre gli interventi operativi richiedono procedure e protocolli, le decisioni politiche sulle onorificenze investono la memoria collettiva. Nei tre ambiti emerge inoltre il ruolo delle istituzioni locali, delle rappresentanze associative e del dibattito mediatico, che amplifica conflitti e giustificazioni. Comprendere le dinamiche tecniche e politiche è importante per valutare le scelte compiute e le loro ripercussioni sulla fiducia dei cittadini.

La sentenza sull’orso M90 e le motivazioni dell’assoluzione

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto dall’accusa di “uccisione con crudeltà” relativa all’abbattimento dell’orso identificato come M90, intervento eseguito il 6 febbraio 2026 dal Corpo forestale su disposizione provinciale per motivi di sicurezza. Secondo la difesa e l’atto giudiziario, l’azione era stata decisa per tutelare l’incolumità pubblica e quella degli operatori impegnati sul campo. Fugatti ha sottolineato come la decisione sia stata presa nell’ambito delle competenze della Provincia e nel rispetto di protocolli riconosciuti, richiamando la necessità di provvedimenti tempestivi quando si tratta di esemplari pericolosi e della protezione del personale che esegue gli interventi.

Procedure, protocolli e responsabilità

Dietro l’episodio dell’abbattimento c’è una cornice di procedure amministrative e di prassi operative: la Provincia ha motivato l’intervento come misura di tutela, facendo leva su valutazioni tecniche e sull’attività del Corpo forestale. La questione riporta al centro il tema della gestione dei grandi carnivori in ambiente alpino e la tensione tra conservazione e sicurezza, nonché il ruolo delle autorità locali nel prendere decisioni che possono avere implicazioni legali e mediatiche. Gli interlocutori hanno insistito sulla necessità di rispettare le norme vigenti e di agire in conformità a protocolli internazionali soltanto dopo accurata valutazione del rischio.

Formazione venatoria: numeri, cerimonia e temi emersi

Sul fronte della formazione, la Provincia ha rilasciato gli attestati a 164 nuovi cacciatori abilitati e a 51 persone qualificatesi come accompagnatori, al termine dell’esame previsto dalla normativa provinciale. Alla cerimonia, tenutasi nella sala Depero del palazzo della Provincia, hanno partecipato numerose autorità: oltre a Fugatti, erano presenti l’assessore alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, il direttore generale Raffaele De Col, il dirigente del Servizio faunistico Alessandro Brugnoli e rappresentanti delle associazioni venatorie e dei parchi locali. I candidati iscritti alle prove erano 301 e tra i nuovi abilitati figurano anche donne: 24 cacciatrici e 4 accompagnatrici.

Rischio, sicurezza e ruolo delle associazioni

Nei discorsi ufficiali è stato rimarcato il valore della formazione come elemento di sicurezza nell’attività venatoria e nella gestione faunistica territoriale. L’assessore Failoni ha evidenziato il contributo delle associazioni venatorie al volontariato ambientale e alla gestione della fauna, mentre il dirigente Brugnoli ha richiamato l’importanza di mantenere standard elevati di prudenza e responsabilità durante le uscite. La testimonianza della giovane cacciatrice Beatrice Zambanini ha messo l’accento sul percorso personale che porta all’abilitazione, confermando come la formazione sia anche uno strumento per garantire comportamenti corretti sul territorio.

Il caso della cittadinanza onoraria a Mussolini: voto bloccato e reazioni

In Consiglio comunale a Trento la proposta di revoca della cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini non ha raggiunto la maggioranza qualificata prevista: la votazione è saltata perché 12 consiglieri non hanno preso parte all’espressione, impedendo il raggiungimento della soglia (4/5). Il mancato risultato ha suscitato l’amarezza del centrosinistra e di altri gruppi, che hanno denunciato l’uso del voto segreto e l’astensione come scelte che hanno evitato di prendere una posizione netta su un simbolo della storia italiana. La vicenda era emersa a seguito di un accesso agli atti che ha portato alla luce l’elenco delle onorificenze comunali.

Posizioni politiche e argomentazioni

Le forze di centrodestra e in particolare Fratelli d’Italia hanno motivato il non voto sostenendo che le onorificenze cessano con la morte del destinatario e che una revoca sarebbe priva di effetti pratici, citando analogie con dibattiti parlamentari su altre onorificenze. La Lega ha criticato la procedura e parlato di opportunismo politico, evidenziando priorità amministrative differenti. Dal centrosinistra è arrivata la richiesta di atti simbolici ma importanti per definire i valori della comunità. Complessivamente il episodio ha acceso tensioni interne alle maggioranze e riaperto il confronto sulla gestione della memoria storica a livello locale.

Tra simbolo e azione amministrativa

La somma delle tre questioni — sentenza, formazione venatoria e dibattito sulle onorificenze — mette in luce la difficoltà delle istituzioni locali nel bilanciare scelte operative, formazione tecnica e segnali simbolici. La gestione della fauna richiede protocolli e competenze, la formazione produce operatori preparati e responsabili, mentre le decisioni simboliche richiedono spesso maggioranze ampie per avere valore politico. Alla base resta la necessità di comunicare chiaramente agli abitanti le ragioni delle decisioni, distinguendo tra effetti pratici e impatto simbolico.