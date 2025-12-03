SenzaCri Svela l'Inganno del Padre e la Sua Avventura a Sanremo Giovani

La storia di SenzaCri e l'inganno del padre di Enzo Carella è un racconto avvincente che unisce umorismo e profondità emotiva.

Ieri sera, la giovane artista SenzaCri ha debuttato sul palco di Sanremo Giovani, un evento che ha catturato l’attenzione di molti. Durante un’intervista con Gianluca Gazzoli, ha raccontato un episodio della sua infanzia che ha divertito e sorpreso il pubblico. Questo aneddoto riguarda un inganno architettato da suo padre, che le fece credere di essere la figlia di un noto cantautore romano, Enzo Carella.

Un padre burlone e il gioco dell’identità

Il padre di SenzaCri, con il suo spirito giocoso, ha creato una confusione che ha segnato la vita della giovane artista. “Mio padre, Vincenzo Carella, è un grande burlone,” ha dichiarato. “Mi ha preso in giro in un periodo in cui ero abbastanza piccola da non capire del tutto, ma abbastanza grande da ricordare.” Questo gioco di identità è iniziato a causa della somiglianza dei nomi. Infatti, il vero nome del padre è Vincenzo, ma veniva affettuosamente chiamato Enzo dai suoi amici.

Il momento rivelatore

Un ricordo particolare ha segnato questo inganno: un giorno, il padre prese un disco e le disse: “Lo vedi? Questo è tuo papà.” La giovane artista guardò il disco di Enzo Carella, riconoscendo un uomo con lunghi capelli e baffi. “Papà, ma tu sei pelato!” esclamò, e lui rispose: “Il vento me li ha portati via.” Questo momento divertente ha lasciato un segno profondo in SenzaCri, che ha iniziato a temere che il vento potesse portarle via tutto.

Il percorso di SenzaCri a Sanremo Giovani

Nonostante il divertente passato, SenzaCri ha dimostrato determinazione nel proseguire la carriera musicale. Con il brano Spiagge, ha affrontato la competizione battendo Ullallà di Occhi e raggiungendo la semifinale. Durante questo percorso, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con altri talenti come Principe, Angelica Bove e CmqMartina, creando una rete di artisti emergenti.

Una scelta difficile

Tuttavia, la giovane artista ha recentemente annunciato di non voler proseguire la sua partecipazione a Sanremo Giovani. “Questa decisione è stata frutto di molte riflessioni personali e di discussioni con il mio team,” ha spiegato. Sta attraversando un momento di difficoltà e ha deciso di dedicare del tempo a se stessa e a un viaggio che ha rimandato troppo a lungo. Ha ringraziato Carlo Conti e la Rai per il supporto, esprimendo gratitudine a tutti coloro che le sono stati vicini.

Riflessioni finali

La storia di SenzaCri e il suo inganno paterno rappresentano non solo un episodio divertente, ma anche un ricordo che ha contribuito a forgiarne l’identità artistica. La giovane artista si prepara ora a un nuovo capitolo della sua vita, consapevole che, nonostante le sfide, il supporto degli affetti e la determinazione possono portare a grandi risultati. Il suo viaggio verso il successo continua, e il suo aneddoto rimarrà impresso nella memoria di chi l’ha ascoltata.