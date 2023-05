Uno studente sudcoreano, Noh Huyn-soo, ha mangiato una banana (del valore di 120mila dollari) che era parte di un’installazione dell’artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seoul. A riportare la storia i media locali.

L’opera consiste in una banana matura appiccicata al muro con del nastro adesivo

L’opera d’arte si chiama Comedian ed è parte della mostra We. Consiste in una banana matura appiccicata al muro con del nastro adesivo. Dopo aver divorato il frutto, Noh Huyn-soo ha riattaccato la buccia al muro. Il museo ha poi collocato una nuova banana nello stesso punto.

“Ho saltato la colazione ed ero affamato”, ha detto lo studente per giustificarsi. Ecco qui sotto una foto dell’opera prima di essere divorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rico gonzaga (@ricogonzagax)

Non è la prima volta che qualcuno mangia la banana dell’installazione di Cattelan

Le banane dell’installazione erano già state mangiate nel 2019, alla fiera d’arte contemporanea Art Basel di Miami. L’opera, già venduta per 120mila dollari, era stata staccata da un altro artista, David Datuna, che l’aveva sbucciata e mangiata davanti a telecamere e smartphone, dichiarando che la sua era una performance chiamata Hungry Artist (artista affamato).

“Amo Cattelan e adoro letteralmente questa installazione. È deliziosa”, aveva raccontato Datuna in un video pubblicato su Instagram. Dopo la tensione iniziale, la banana era stata rimpiazzata dal personale della fiera. L’opera, infatti, è stata fin dall’inizio pensata come rinnovabile e sostituibile. “Il suo valore risiede nell’idea”, aveva spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. Per questo motivo, Datuna non era stato denunciato.

Leggi anche: Al Parlamento di Bruxelles esposte opere con Gesù gay: l’attacco della Lega

Leggi anche: Guerra in Ucraina e ordigno sui binari in Russia: deraglia un treno