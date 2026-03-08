Sequestro della «Caffa» in Svezia: accertamenti su bandiera, equipaggio e possibili violazioni

La nave cargo Caffa è stata fermata vicino a Trelleborg e portata in Svezia: avviati controlli approfonditi e ascoltati gli 11 membri dell'equipaggio, 10 dei quali russi

La Svezia ha bloccato in mare la nave cargo Caffa: l’imbarcazione è stata fermata al largo di Trelleborg e scortata in porto per accertamenti. L’operazione, avviata l’8 marzo 2026, ha visto la cooperazione tra Guardia costiera e reparti di polizia specializzati, con l’ausilio di elicotteri per l’imbarco rapido degli operatori che hanno preso il controllo del ponte e isolato i locali di comando. L’intervento nasce da sospetti su rotte e documentazione che potrebbero aggirare controlli e assicurazioni internazionali.

L’azione in mare

L’operazione è stata condotta con assetti navali coordinati e unità d’intervento a bordo tramite fast-roping dagli elicotteri. Dopo aver messo in sicurezza gli spazi di comando, le forze hanno deviato il cargo verso il porto più vicino per ispezioni tecniche e verifiche documentali. L’obiettivo era chiarire immediatamente la situazione giuridica e amministrativa dell’unità, prima di eventuali misure cautelari.

Sospetti sulla “shadow fleet”

Secondo alcune autorità, la Caffa potrebbe far parte della cosiddetta “shadow fleet”: navi che cambiano nome, bandiera e proprietà per rendere opache rotte e carichi e sfuggire ai controlli assicurativi. Le indagini si concentrano su registrazioni di bandiera, catena di proprietà e sulle polizze assicurative per capire se la documentazione rispecchi la realtà operativa.

L’equipaggio e gli accertamenti

A bordo sono stati interrogati gli 11 membri dell’equipaggio; dieci risultano cittadini russi. Le verifiche riguardano titoli di imbarco, status giuridico e responsabilità penali o amministrative. Parallelamente proseguono le ispezioni delle stive, dei registri di bordo e dei sistemi di navigazione per ricostruire le ultime tappe della nave e la natura del carico.

Bandiera e incertezza giuridica

La Caffa risultava registrata sotto la bandiera della Guinea, ma gli elementi raccolti lasciano aperta la possibilità che l’unità sia considerata apolide secondo il diritto marittimo. Questa condizione complica la definizione di giurisdizione: senza uno Stato che eserciti controlli formali, diventa più difficile attribuire responsabilità e garantire protezione diplomatica. Per questo motivo le autorità costiere possono estendere i poteri di controllo e trattenere temporaneamente la nave per ulteriori accertamenti.

Storia della nave e tracce di attività controverse

I dati AIS mostrano che la Caffa era partita da Casablanca a fine febbraio con destinazione dichiarata San Pietroburgo, arrivo previsto intorno al 10 marzo 2026. Costruita nel 1997, la nave ha cambiato più volte nome e bandiera (tra cui Malta, Russia e, più recentemente, Guinea), una molteplicità di registrazioni che rende più complesso seguire la catena di responsabilità. Fonti ucraine l’avevano inserita in una lista di navi sanzionate, accusandola di trasportare cereali sottratti nel corso del conflitto; ci sono anche segnalazioni di scali in porti contesi come Sevastopoli, circostanza che ha aggravato i sospetti.

Reazioni diplomatiche

Dopo il fermo, Mosca ha intensificato i contatti con Stoccolma per seguire le condizioni dell’equipaggio e offrire assistenza consolare. Dal lato russo si respinge l’etichetta di “shadow fleet”, bollata come giustificazione per sequestri. Il confronto tra le parti ruota ora su interpretazioni giuridiche legate alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e ai limiti della sovranità in alto mare.

Possibili sviluppi e impatto regionale

In Svezia il ministro della Protezione Civile ha confermato che le verifiche proseguiranno per accertare eventuali violazioni di sanzioni e la regolarità dei documenti di bordo. Se emergessero irregolarità consistenti, la nave potrebbe restare sotto sequestro o subire altri provvedimenti. Sul piano regionale, il caso rischia di alimentare tensioni commerciali: osservatori prevedono che operazioni analoghe possano spingere a una maggiore coordinazione europea per monitorare il traffico navale nel Baltico e le rotte verso porti russi.

Cosa accadrà nelle prossime settimane

Le autorità stanno completando le ispezioni tecniche, controllando i registri di carico, le comunicazioni di bordo e i sistemi elettronici di navigazione. Mettere la Caffa in stato di fermo probatorio consentirebbe di approfondire l’origine del carico e la catena di proprietà; le risultanze determineranno se introdurre misure cautelari, avviare procedimenti giudiziari o rilasciare l’imbarcazione una volta sanate eventuali irregolarità.

Per ora, il caso della Caffa mostra quanto siano intricate le verifiche marittime quando si incrociano bandiere mutevoli, sospetti di sanzioni e interessi geopolitici. Il prossimo passo formale sarà la decisione amministrativa svedese, che farà chiarezza sulle responsabilità e sugli eventuali sviluppi giudiziari.