Doppio incendio sta interessando l’Ardeatina e l’Appia Nuova, a Roma. Le fiamme, alimentate dal forte vento, stanno rapidamente avanzando e minacciano le abitazioni circostanti e l’aeroporto di Ciampino, creando una situazione di emergenza e allarme per la popolazione locale. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza.

Serie di incendi divampano a Roma: roghi vicino alle case e all’aeroporto di Ciampino

Un denso fumo ha rapidamente invaso i quartieri di Tor Marancia e Tor Carbone, mentre le fiamme minacciano da vicino le abitazioni. Sul posto sono al lavoro le squadre 11A e 4A dei vigili del fuoco, supportate da numerosi moduli della protezione civile di Roma Capitale e da almeno un’autobotte.

A prendere fuoco sono state sterpaglie abbandonate e rifiuti sparsi, alimentati dal vento che ha rapidamente trasformato il rogo in un fronte in rapida crescita. Un fumo denso ha saturato l’aria, mentre i cittadini, preoccupati, assistono all’avanzata delle fiamme.

Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato in via Appia Nuova 1651, davanti all’ingresso dell’aeroporto di Ciampino, coinvolgendo alcune colture lungo il perimetro dello scalo.

I treni sulla linea interessata stanno affrontando ritardi e alcune cancellazioni, causando disagi ai passeggeri. Nel frattempo, Aeroporti di Roma rassicura che, nonostante il rogo vicino al perimetro, al momento non si registrano problemi né ritardi nelle operazioni di atterraggio e decollo allo scalo di Ciampino, noto anche come aeroporto Pastine. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza.