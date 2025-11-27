Il presidente francese ha annunciato i dettagli del servizio che avrà una dcurata di dieci mesi: una svolta storica per il Paese

In Francia arriva il servizio militare volontario. Lo ha confermato, annunciandolo ufficialmente, il presidente Macron fornendo tutta una serie di dettagli in merito alle modalità per candidarsi, a chi sarà rivolto, la sua durata e la data di avvio. L’annuncio è arrivato nel corso di una visita alla 27ma Brigata di fanteria di montagna di Varces-Allières-et-Risset.

Emmanuel Macron ha anche sottolineato per quale motivo è stata presa questa storica decisione e che l’obiettivo è quello di raggiungere, nel 2035, i 50mila giovani.

In Francia arriva il servizio militare volontario: l’annuncio di Macron

Il servizio militare volontario, la cui introduzione è stata annunciata oggi dal presidente Macron, consentirà ai giovani interessati di prestare servizio sull’intero territorio nazionale ed in tutti i corpi dell’esercito, inclusi vigili del fuoco militari e gendarmeria. “Il servizio nazionale è rivolto ai giovani e alle giovani francesi maggiorenni che avranno espresso la loro disponibilità durante la giornata della Difesa e della cittadinanza, che diventerà Giornata di mobilitazione incentrata sui valori fondamentali”, ha sottolineato Macron, specificando che “il nucleo centrale del servizio nazionale sarà costituito dai giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni”.

Il servizio militare volontario avrà un durata di dieci mesi e sarà rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 25 anni. Una “mobilitazione per difenderci” ha sottolineato il presidente specificando che presteranno servizio “unicamente sul territorio nazionale”. Il capo dello stato ha spiegato che a partire dall’estate 2026, 3mila giovani saranno selezionati tra i candidati per prestare il servizio militare nazionale e che anno dopo anno il nucleo iniziale andrà allargandosi.

Macron e il servizio militare volontario: durata e retribuzione

La durata del servizio corrisponde secondo il capo dello stato a “un anno di cesura” e “si inserisce perfettamente nella vita dei nostri giovani”. Un primo mese sarà dedicato alla formazione allo scopo di apprendere “l’insieme dei rudimenti della vita militare, acquisire lo spirito di disciplina, imparare a maneggiare le armi, a marciare al passo, ad intonare i canti militari” Successivamente, per nove mesi, verranno effettuate “missioni all’interno di un’unità militare in linea con le esigenze operative della stessa unità”. Macron ha aggiunto che in “caso di crisi grave” il Parlamento avrà la facoltà di “autorizzare il ricorso, oltre che ai soli volontari, a coloro le cui competenze saranno state individuate durante questa Giornata della mobilitazione”. Spiegando che si tratta di un “caso eccezionale”.

Le forze armate selezioneranno i volontari “più motivati e quelli che meglio rispondono alle loro esigenze” per arruolarli nel servizio militare e prestare “servizio con lo status di militari, dotati di uniforme, ed equipaggiamento”. Per finanziare questa iniziativa si sfrutterà l’aggiornamento della Legge di programmazione militare 2026-2030 che prevede due miliardi di euro di spesa extra per il servizio nazionale. Infine la retribuzione: sarà di 800 euro al mese al minimo; ognuno sarà dotato di equipaggiamento e avrà vitto e alloggio.