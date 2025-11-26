Macron e i Leader Europei: Unità e Sostegno per l'Ucraina

Martedì, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’istituzione di una task force congiunta, supportata dagli Stati Uniti, per definire le garanzie di sicurezza necessarie in caso di un accordo di pace tra Ucraina e Russia.

In un contesto di crescente diplomazia, i leader europei si sono riuniti in una videoconferenza per discutere le modalità di supporto militare a Kyiv.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di dimostrare la solidarietà verso l’Ucraina, mentre il paese è impegnato in delicate trattative di pace, con la partecipazione attiva della coalizione internazionale.

La coalizione internazionale a sostegno dell’Ucraina

Il raggruppamento, noto come la Coalizione dei Volontari, comprende 33 nazioni, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Canada e Turchia. Durante la riunione, Macron ha dichiarato: “Nei prossimi giorni, saremo in grado di finalizzare le contribuzioni di ciascun paese e presentare garanzie di sicurezza concrete”.

Ruolo cruciale della forza multinazionale

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha sottolineato che una forza multinazionale sarà fondamentale per garantire la sicurezza dell’Ucraina. La partecipazione del segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, è stata interpretata come un segnale positivo di supporto da parte degli Stati Uniti, un aspetto che ha generato discussioni accese in merito alla credibilità delle garanzie di sicurezza offerte.

Un funzionario dell’Elysée ha evidenziato come la nuova task force possa fornire una maggiore coerenza nelle trattative transatlantiche riguardanti le garanzie di sicurezza. Nonostante ciò, esperti di sicurezza come Ed Arnold del Royal United Services Institute hanno avvertito che senza un impegno chiaro e credibile da parte degli Stati Uniti, la coalizione potrebbe trovarsi in una posizione rischiosa.

Preparazioni e sfide a venire

Il gruppo di paesi ha già proposto una forza di rassicurazione in grado di fornire supporto aereo e navale all’Ucraina, mentre si concentra anche sul rafforzamento delle sue forze armate. Un portavoce di Starmer ha dichiarato che il Regno Unito è pronto a inviare truppe sul campo per garantire la pace, con Macron che ha specificato che la presenza delle forze sarà “lontana dalla linea del fronte”.

Impegno tedesco e prospettive future

La Germania ha mantenuto una posizione più cauta riguardo al suo coinvolgimento. Il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, ha fatto riferimento a una brigata tedesca già presente in Lituania, sostenendo che questo impegno sia sufficiente rispetto alle necessità della NATO. La questione principale rimane come gli Stati Uniti percepiscano il proprio ruolo all’interno di questa coalizione e come le forze europee possano apportare un contributo significativo.

Critiche sono emerse anche all’interno del Parlamento britannico, dove il deputato laburista Calvin Bailey ha avvertito che le capacità e i piani proposti devono essere adeguatamente finanziati e credibili affinché la coalizione possa funzionare. Tuttavia, un altro funzionario governativo ha sostenuto che le aspettative operative possono essere stabilite solo dopo la conclusione di un accordo di cessate il fuoco.