Sesso orale con stupro per la ragazza conosciuta in disco: condannato ma non andrà in carcere

Sesso orale con stupro per la ragazza conosciuta in disco ma lui viene condannato senza farsi alcun giorno in carcere: non ci andrà perché è pentito

Sesso orale con stupro per la ragazza conosciuta in una discoteca della Murcia: dopo 4 anni un uomo viene condannato ma non andrà in carcere. La surreale vicenda giudiziaria arriva dalla Spagna dove ammissione di colpa e risarcimento bloccano la pena.

Lo storico lo ha raccontato 20minutos, secondo cui offender e vittima si erano conosciuti in discoteca e il ragazzo aveva invitato la giovane ad appartarsi e a praticargli del sesso orale.

Condannato per stupro, non andrà in carcere

La ragazza si era rifiutata di praticargli sesso orale e l’uomo, furente, l’ha violentata. Tutto questo sarebbe accaduto a dicembre 2018 ed in questi giorni è sfociato in una sentenza che sta facendo discutere.

I media iberici spiegano che dopo la violenza la vittima era finita in ospedale “con una lesione muscolare alla coscia e una alla regione lombare, tutte guaribili in pochi giorni”. Ma perché all’esito della sentenza successiva a denuncia ed indagini l’imputato non andrà in carcere?

Il prezzo dell’impunità: 25mila euro

Perché ha ammesso le proprie colpe e si è detto “disposto a risarcire la vittima” per i danni morali e per le spese legali.

Prima del dibattimento aveva già dato alla sua vittima 500 euro e i giudici sono stati perciò “convinti” alla mitezza procedurale. Secondo quanto riferito la ragazza sarà risarcita per oltre 25mila euro e l’imputato, per dieci anni, dovrà evitare ogni contatto, mantenendosi ad almeno 300 metri di distanza, peritandosi di seguire anche un programma formativo di educazione sessuale, ma senza detenzione.