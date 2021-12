Severino e Maria morti alla stessa ora a un giorno di distanza: erano sposati da 69 anni

Severino e Maria erano sposati da 69 anni. Sono morti alla stessa ora, ad un solo giorno di distanza. Avevano entrambi 92 anni.

Due coniugi di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, sono morti alla stessa ora, a distanza di un giorno, all’età di 92 anni. Maria Filippi e Severino Panizzi, originari della Valle Argentina, hanno trascorso tutta la loro vita insieme. Si erano conosciuti da bambini. “Avevano solo 6 anni quando si erano conosciuti ed erano sposati da 69 anni: avevano trascorso la vita in campagna” ha dichiarato la nipote Roberta Parodi.

Severino e Maria morti alla stessa ora a un giorno di distanza: “La donna ha dedicato tutta la vita al marito”

“Maria ha dedicato tutta la vita a Severino e anche negli ultimi mesi che il nonno aveva problemi di tipo cognitivo, lo ha sempre sostenuto in silenzio” hanno raccontato i nipoti Manuela e Denise Panizzi e Marco e Roberta Parodi. Severino è morto lunedì 6 dicembre alle 22. La moglie Maria non sapeva nulla perché da quanto il marito soffriva di insonnia andava a dormire da alcuni parenti poco distanti.

Severino e Maria morti alla stessa ora a un giorno di distanza: “Per noi è come se si sposassero di nuovo”

“Martedì mattina non ha chiesto nulla di lui e non ha voluto tornare a casa, come se avesse capito. Noi l’abbiamo lasciata tranquilla e a distanza di 24 ore esatte si è spenta anche lei. Vorremmo che questa storia fosse un messaggio di speranza per tutte le coppie. Il 9 dicembre saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santo Stefano, ma per noi è come se si sposassero di nuovo. Un matrimonio verso una nuova vita assieme” hanno raccontato i nipoti, sottolineando che “la loro è una bella storia, in un’epoca di consumismo affettivo“.