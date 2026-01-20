“Mi ha sferrato tre pugni sul volto”, la denuncia di un paparazzo contro Tony Effe

Tony Effe, rinomato artista del trap, è stato coinvolto in un episodio controverso a Milano, dove è accusato di aver aggredito un paparazzo. Scopri tutti i dettagli su questo incidente e le reazioni del pubblico.

Domenica scorsa, Milano è stata teatro di un incidente che ha coinvolto il trapper Tony Effe e un paparazzo. Secondo le ricostruzioni, l’episodio è avvenuto nei pressi del ristorante El Porteño Arena in Viale Elvezia. Le tensioni sono esplose quando il fotografo, appostato per immortalare un momento privato della coppia, ha attirato l’attenzione del rapper.

Il contesto dell’aggressione

Il paparazzo, che sosteneva di aver ricevuto una soffiata sulla presenza di Tony Effe e della sua compagna Giulia De Lellis, ha iniziato a scattare foto mentre la famiglia trascorreva una giornata insieme. Tuttavia, l’artista si è accorto della situazione e, preoccupato per la privacy della sua bambina, è intervenuto.

La reazione di Tony Effe

Stando alle dichiarazioni del fotografo, il rapper si sarebbe avvicinato a lui in modo aggressivo, minacciandolo e colpendolo con tre pugni al volto. Nonostante il paparazzo avesse assicurato a Tony Effe che la bambina non appariva nelle immagini, l’artista ha reagito con violenza. L’incontro si è concluso con l’intervento della polizia e il fotografo è stato trasportato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di quattro giorni.

Le versioni contrastanti

Questo episodio ha suscitato grande interesse e dibattito, soprattutto per le diverse versioni dei fatti fornite dalle due parti coinvolte. Mentre il paparazzo ha espresso l’intenzione di procedere con una denuncia, al momento non sembra che Tony Effe, pur negando le accuse, abbia sporto denuncia a sua volta. Entrambi, al momento, non hanno rilasciato commenti sui social media riguardo all’incidente.

La scelta di proteggere la privacy

Un aspetto interessante di questa vicenda è il modo in cui Tony Effe e Giulia De Lellis gestiscono la privacy della loro figlia, Priscilla. A differenza di molti altri genitori famosi, la coppia ha deciso di non mostrare il volto della loro bambina sui social, utilizzando invece immagini in cui la piccola è ritratta di spalle o con emoji sul viso.

Giulia De Lellis, in un’intervista precedente, ha spiegato la scelta del nome Priscilla, descrivendolo come un nome di origine romana con un significato di grande importanza. La coppia ha voluto enfatizzare l’importanza della privacy e della protezione della loro famiglia, un aspetto che potrebbe aver influenzato la reazione di Tony Effe nel momento in cui ha notato il paparazzo.

Tensioni tra celebrità e privacy

Questo episodio mette in luce le tensioni tra il mondo della celebrità e il diritto alla privacy. Mentre il paparazzo si prepara a intraprendere azioni legali contro Tony Effe, la vicenda solleva interrogativi su quanto i personaggi pubblici debbano tollerare l’invasività dei media. La questione della privacy, soprattutto quando si tratta di bambini, rimane un tema caldo e controverso nella società attuale.