La vicenda di Giulia Tramontano torna al centro dell’attenzione, ma questa volta a parlare è sua sorella Chiara, che ha espresso un duro sfogo contro la famiglia di Alessandro Impagnatiello. Con parole cariche di rabbia e dolore, Chiara non ha esitato a definire i membri della famiglia “Assassini ignoranti”, denunciando comportamenti che hanno aggravato una situazione già delicata.

La rabbia di Chiara Tramontano dopo la condanna della cognata di Impagnatiello

La sorella di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha espresso il suo forte disappunto dopo la condanna della cognata dell’assassino. Laura Ciuladaite, moglie del fratello di Impagnatiello, dovrà risarcire la famiglia Tramontano per aver acquistato l’auto utilizzata dall’uomo per trasportare il corpo di Giulia, subito dopo il delitto.

Secondo i giudici del Tribunale civile di Milano, l’acquisto mirava a sottrarre il veicolo alle ragioni creditorie dei familiari della vittima, riducendo così il patrimonio dell’assassino in vista del risarcimento.

Chiara ha commentato l’accaduto sui social, sottolineando che la condotta della famiglia Impagnatiello rappresenta una mancanza di rispetto verso la giustizia e verso la memoria della sorella e del piccolo Thiago. Ha definito l’episodio un gesto ignobile, criticando la partecipazione attiva della famiglia dell’assassino nel tentativo di agevolarlo e ostacolare le procedure di risarcimento.

Il duro sfogo di Chiara Tramontano sulla famiglia di Alessandro Impagnatiello

Chiara Tramontano aveva già denunciato pubblicamente, in diverse interviste e sui social, il comportamento della famiglia dell’assassino, ritenendolo contrario a qualsiasi principio di equità e rispetto. La sentenza civile rappresenta un passo concreto per ottenere giustizia economica, ma la sorella di Giulia non ha nascosto il proprio dolore e la propria indignazione di fronte a quello che considera un comportamento moralmente inaccettabile della famiglia Impagnatiello.