A Casalmoro, in provincia di Mantova, uno sfratto per morosità si è trasformato in tragedia. La mattina del 25 febbraio, un uomo di 56 anni è stato trovato impiccato nella propria abitazione proprio mentre un ufficiale giudiziario si presentava per eseguire l’atto esecutivo.

Sfratto a Casalmoro, uomo trovato impiccato: la scoperta drammatica in casa

Come riportato da Today, mercoledì 25 febbraio, a Casalmoro, in provincia di Mantova, un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. La scoperta è avvenuta intorno alle 11, quando un ufficiale giudiziario si è recato nell’appartamento per notificare uno sfratto esecutivo per morosità.

La porta sarebbe stata aperta e, entrando, il funzionario ha rinvenuto il corpo dell’uomo, che si era impiccato. La vittima, operaio e originaria di Leno, nel Bresciano, sarebbe stata separata e padre di due figlie. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva già affrontato due tentativi di sfratto, il 29 ottobre e il 29 gennaio, che non erano andati a buon fine, aumentando la pressione e lo stress legati alla situazione abitativa.

Uomo trovato impiccato il giorno dello sfratto: l’intervento delle autorità e la comunità in lutto

Subito dopo il ritrovamento, l’ufficiale giudiziario ha allertato le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, supportati dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere, che hanno eseguito i rilievi di legge e ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Terminati gli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie. La vicenda ha suscitato grande sgomento nel paese, dove l’uomo era conosciuto come una persona laboriosa e dedita alla famiglia.