Tragedia a Sarzana, in provincia di La Spezia: un uomo di 64 anni si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto. Un episodio analogo era accaduto un paio di mesi fa in Toscana.

Dramma a Sarzana: uomo si barrica in casa all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto

L’ennesimo dramma della povertà si è consumato nella giornata di ieri a Sarzana, in provincia di La Spezia. Un uomo di 64 anni viveva da solo in una abitazione nel centro storico e, diverse volte, aveva manifestato disagio e segni di fragilità. Erano già alcuni mesi che i proprietari dell’immobile in cui il 64enne viveva avevano avviato l’iter burocratico per lo sfratto, fino alla giornata di ieri, quando gli ufficiali giudiziari si sono presentati davanti all’abitazione. A quel punto il 64enne, in preda alla disperazione, si è barricato in casa.

Tragedia a Sarzana: 64enne si toglie la vita dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto

Dopo essersi barricato in casa all’arrivo degli ufficiali giudiziari per lo sfratto, il 64enne ha cominciato a ferirsi all’addome con un coltello. Le urla di dolore dell’uomo hanno costretto a chiamare i soccorritori del 118 ma, nonostante abbiano provato a lungo a fermare l’emorragia, per il 64enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Episodi analoghi sono avvenuti in diverse località negli ultimi mesi.