Notifica di sfratto a Caivano: 31enne si toglie la vita dopo aver offerto un caffè all’ufficiale giudiziario

Tragedia a Caivano, nel napoletano. Un uomo di 31 anni, lavoratore precario, ha accolto in caso l’ufficiale giudiziario, una donna, che gli ha notificato lo sfratto esecutivo contestualmente a una proroga. Inizialmente la situazione sembrava tranquilla, tanto che l’uomo ha offerto all’ufficiale un caffè. Poco dopo, il 31 enne si è allontanato con la scusa di andare in bagno. Non vedendolo tornare, l’ufficiale giudiziario lo ha chiamato e, non ottenendo riposta, ha chiamato i carabinieri i quali hanno poi trovato l’uomo impiccato nella camera da letto.

Inutili i soccorsi del 118

Nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. L’ufficiale giudiziario, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sono attualmente in corso le indagini per capire se il gesto estremo sia collegato alla notifica di sfratto. I funerali del 31enne oggi, 27 febbraio, alle ore 18.00 presso la Parrocchia di San Biagio a Cardito.