Sfuma la candidatura di Ilaria Salis alle Europee, Elly Schlein: "Non è in c...

Sfuma la candidatura di Ilaria Salis alle Europee, Elly Schlein: "Non è in c...

Nel Pd, donpo una settimana di dibattito interno, sfuma la candidatura di Ilaria Salis alle prossime Europee. Elly Schlein ha incontrato Roberto, padre della donna detenuta in Ungheria, e nel vertice la segretaria del Pd ha discusso della corsa per Bruxelles della detenuta.

Leggi anche: Mozione di sfiducia, dopo Salvini tocca alla Santanchè: “Sono tranquillissima”

Sfuma la candidatura di Ilaria Salis alle Europee

“Non so se Ilaria accetterebbe la candidatura con il Pd” il dubbio del padre di Ilaria Salis. Dopo diverse reazioni negative, è la stessa leader del Pd a chiudere il capitolo: “Questa ipotesi non è in campo. Non c’è in corso nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa” ha detto da Bruno Vespa, su Rai 1.

L’incontro con il padre della donna detenuta in Ungheria

“Ho voluto incontrare il padre di Ilaria Salis per discutere su come possiamo aiutare a togliere Ilaria dalla situazione inaccettabile in cui si trova” ha risposto con fermezza la Schlein sul motivo dell’incontro. Ilaria Salis è stata arrestato l’11 febbraio dell’anno scorso: è accusata di violenza e lesioni.

Leggi anche: La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Salvini