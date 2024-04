Mozione di sfiducia, dopo Salvini tocca alla Santanchè: "Sono tranquillissima"

Dopo Matteo Salvini, adesso tocca a Daniela Santanchè presentarsi alla Camera per una mozione di sfiducia nei suoi confronti ma, stando a quanto dichiarato dalla responsabile del Turismo, non sembra essere molto preoccupata per la situazione. In ogni caso i deputati si incontreranno intorno alle 10 di mattina per decidere il suo destino.

Santanchè tranquilla

In merito alla questione sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti la responsabile del Turismo Daniela Santanchè ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni. Ha esordito ribadendo come questa strategia attuata dall’opposizione non fa altro che rendere più forte la maggioranza, aggiungendo che non è affatto preoccupata. Ha poi ammesso di non aver ancora parlato con Giorgia Meloni anche se la incontra spesso.

La ministra ha poi avuto modo di aggiungere altri dettagli parlando con il Corriere della Sera, tornando a sottolineare di essere molto tranquilla. Anche in questa occasione ha tenuto ad attaccare le opposizioni che, secondo lei, vedono il male ovunque e non sanno più a cosa aggrapparsi. Ha poi concluso dicendo che contro di lei non c’è molto e che in televisione ripetono sempre le stesse cose.

La causa

Tranquilla o no, in ogni caso la mozione di sfiducia si terrà oggi alla Camera intorno alle 10 di mattina, quindi a breve. Il tutto ha avuto inizio dopo le inchieste sulle attività della ministra con le società Visibilia, Bioera e Ki Group. Stando ai primi dettagli, come già successo con Salvini anche questa volta la maggioranza sembra essere compatta nel difendere la Santanchè.