Mozione di sfiducia per Salvini e Santanchè: la battaglia avrà inizio mercoledì

La doppia mozione di sfiducia che riguarda Matteo Salvini e Daniela Santanchè avrà luogo nell’Aula della Camera tra mercoledì e giovedì. La maggioranza sarà quindi costretta a scendere in campo per difendere i suoi ministri, il primo dovrà rispondere dei legami tra la Lega e la Russia, mentre la seconda dovrà parlare delle indagini sulla presunta truffa ai danni dell’Inps.

La battaglia ha inizio

La battaglia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè avrà inizio proprio domani e si dilungherà fino a giovedì, entrambi colpiti da una mozione di sfiducia contro la quale la maggioranza dovrà fare il possibile per difendere i suoi ministri. Ma stando ad alcune indiscrezioni, non si escludono nemmeno colpi bassi da parte del centrodestra.

Per evitare sorprese indesiderate però Fratelli d’Italia si è già organizzata tramite messaggi e comunicazioni varie per portare in aula la maggior parte dei suoi deputati. Se la mozione di sfiducia dovesse essere respinta, il voto potrebbe rendere più stabile la posizione di entrambi i ministri, almeno per ora.

Le accuse

Per quanto riguarda Matteo Salvini, la mozione di sfiducia, firmata da Pd, M5s e Avs, riguarda i presunti legami tra la Lega e la Russia. In questo caso la maggioranza non sembra essere tanto preoccupata per il voto, quanto più per il dibattito che lo precederà. A tal proposito, Carlo Calenda ha proposto a Salvini di ritirare la mozione, ma solo se dimostrerà di aver rotto qualsiasi accordo con il partito russo.

Invece Daniela Santanchè deve districarsi sulla questione che riguarda una presunta truffa ai danni dell’Inps su cui si sta già indagando ed è attesa la decisione del Gup. La ministra ha già dichiarato che, in caso di rinvio a giudizio, farà ulteriori valutazioni sulla vicenda.