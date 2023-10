Dopo diverse richieste avanzate dai soci di minoranza della società, il tribunale civile di Milano ha ordinato un’ispezione su Visibilia Editore, l’ex società del Ministro Daniela Santanchè.

Caso Santanchè, i giudici ordinano un’ispezione su Visibilia Editore

L’ordinanza del tribunale riguarda l’amministrazione della società, che fino a gennaio 2022 era presieduta dalla senatrice di Forza Italia, Daniela Santanchè. Secondo quanto riportato in una nota dai giudici, l’obiettivo dell’ispezione è verificare “la correttezza della predisposizione del bilancio di esercizio 2022 e della semestrale 2023 sul presupposto della continuità aziendale, considerando la voce avviamento e la voce crediti per imposte anticipate per euro 128.822“, ma anche “le criticità all’epoca in vigore”. Il tribunale meneghino ha accolto la richiesta di alcuni azionisti di minoranza, che hanno posto l’accento su determinate irregolarità finanziarie.

Le carte al vaglio del tribunale

L’ispezione andrà ad analizzare l’andamento di Visibilia Editore, in relazione agli obiettivi proposti per il biennio 2023-2025 e nel rispetto del piano di rientro “da parte delle debitrici Visibilia Concessionaria srl e di Visibilia srl in liquidazione con indicazione dell’eventuale scaduto del debito di Visibilia Concessionaria srl“. La relazione ispettiva dovrà essere depositata entro il 31 gennaio 2024, in vista della prossima udienza fissata per il 22 febbraio. Nella nota i giudici sottolineano la presenza di presunte irregolarità di “gravi episodi relativi alle violazioni della normativa inerente le comunicazioni al pubblico delle partecipazioni azionarie che può avere gravi ricadute sull’esercizio del diritto di voto in assemblea“, oltre che dei “gravissimi fatti, dannosi sotto più livelli, relativi alla violazione della disciplina della Cassa integrazione durante il periodo Covid, noti alla società fin dal 2022”.

Il caso Visibilia

La ministra del Turismo si è ritrovava al centro del dibattito pubblico e politico, dopo un’inchiesta del programma di Rai 3, Report, su una delle sue società, Visibilia Editore, di cui è stata socia di maggioranza e amministratrice fino al 2022. Santanchè si è difesa in un’informativa al Senato, affermando che si sia trattato solo di una “campagna d’odio”. Il suo nome, tuttavia, è entrato nel registro degli indagati. La procura di Milano, infatti, ha aperto un fascicolo su Visibilia per bancarotta e falso in bilancio.