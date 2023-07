Per il caso Visibilia, Daniela Santanché non è l’unica a risultare indagata: sulla stessa barca del ministro, infatti, ci sono anche il suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e la sorella Fiorella Garnero.

Santanchè indagata per Visibilia insieme al compagno e alla sorella

A essere indagata nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano non è soltanto la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Insieme all’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e la sorella Fiorella Garnero in qualità, rispettivamente, di ex presidente e di consigliera del Cda di Visibilia Editore.

Le ipotesi di reato mosse nei confronti dei tre indagati sono bancarotta fraudolenta e falso in bilancio su presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo fondato da Santanchè. È quanto appreso da Agi da ambienti giudiziari milanesi.

La prima richiesta di proroga

Oltre alla ministra, alla sorella e al compagno, lo scorso 5 ottobre, i pm milanese del pool “Crisi d’impresa” hanno inserito nel registro degli indagati anche altri due ex consiglieri del Cda ossia Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l’ex presidente del collegio sindacale Massimo Gabelli.

Al 6 ottobre 2022, invece, risale la secretazione dell’iscrizione della Santanchè che è stata, poi, desecretata dopo tre mesi, come previsto dal comma 3 bis dell’articolo 335 del Codice di procedura penale.

Intanto, trascorsi i primi sei mesi dell’inchiesta, la Procura ha richiesto al gip una prima proroga lo scorso fine marzo. La ministra, per questioni burocratiche, non avrebbe ancora ricevuto notifica di tale richiesta di proroga.