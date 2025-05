Sgarbi rivela come sta dopo il ricovero: le parole toccanti della compagna su...

Dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli per affrontare la depressione, Vittorio Sgarbi è tornato sui social. Ecco come sta.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Vittorio Sgarbi è tornato sui social per condividere il suo stato di salute, dopo un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha affrontato una difficile battaglia contro la depressione. Come sta? In un messaggio emozionante, l’artista e politico ha parlato del suo percorso di recupero, lasciando trasparire una grande forza interiore e la vicinanza della sua compagna, che gli è stata al fianco durante tutto questo periodo difficile.

Vittorio Sgarbi e il suo pensiero su Papa Leone XIV

Il critico, in una intervista al Corriere, ha condiviso una sua riflessione sul nuovo Papa, osservando che, a differenza di Bergoglio, Prevost mostra un atteggiamento più curiale, pur mantenendo la stessa linea di Papa Francesco. Ha poi raccontato cosa ha fatto nelle settimane di assenza dalla scena pubblica:

“Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo. Ci vediamo presto. Torno presto”, ha concluso.

Sgarbi rivela come sta dopo il lungo ricovero: la toccante dedica della compagna

Le condizioni di Sgarbi hanno suscitato preoccupazione tra amici e familiari, poiché il noto personaggio televisivo ha smesso di alimentarsi per un lungo periodo. La depressione, peggiorata da problemi di salute, avrebbe provocato una notevole perdita di peso, debilitandolo e costringendolo ad un ricovero immediato ai Gemelli. Sgarbi aveva già confessato di soffrire di depressione a Robinson di Repubblica, rivelando di aver perso chili e di trascorrere molto tempo a letto.

Sgarbi ha raccontato al Corriere della Sera di sentirsi “molto meglio”, spiegando di cercare di muoversi e tenere attivo il corpo. Ha aggiunto che sta passando del tempo a Roma, facendo lunghe passeggiate a piedi, approfittando del bel tempo.

La sua salute sembra essere migliorata, tanto che è stato dimesso e si è mostrato per la prima volta sui social. Nell’immagine, il critico d’arte bacia la fidanzata Sabrina Colle, che ha condiviso lo scatto, sottolineando che coincide con il compleanno del suo compagno e l’elezione del nuovo Papa.