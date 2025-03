Grande Fratello, Shaila Gatta e Giglio in lacrime: parole che non lasciano in...

Il legame tra Giglio e Shaila Gatta, sempre più forte all’interno della casa del Grande Fratello, continua a crescere, con i due concorrenti che si sono avvicinati sempre più nel corso delle settimane. Un percorso che condividono fin dall’inizio, essendo tra gli ultimi rimasti nella Casa. Oggi le lacrime dei due non sono passate inosservate.

La finale del Grande Fratello

Lunedì 24 marzo 2025, Canale 5 trasmetterà la tanto attesa semifinale del Grande Fratello, un episodio cruciale in cui, salvo sorprese dell’ultimo minuto, verranno eliminati tre concorrenti, decretando così i finalisti che si contenderanno la vittoria.

A partire da quella data, avrà inizio ufficialmente l’ultima settimana di permanenza nella casa, con il gran finale in programma per lunedì 31 marzo 2025. In quella serata, i concorrenti rimasti si sfideranno nella finalissima, dove una serie di televoti flash deciderà, tra emozioni e colpi di scena, chi sarà incoronato vincitore del programma.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Giglio in lacrime: le toccanti parole

Il rapporto tra Shaila Gatta e Giglio nella casa del Grande Fratello è cresciuto in una solida amicizia, basata su sincerità e supporto reciproco.

Fin dall’inizio del programma, i due si sono avvicinati, condividendo esperienze che li hanno legati. Shaila ha più volte espresso a Giglio quanto fosse importante per lei, promettendo di continuare la loro amicizia anche fuori dalla casa. In un altro momento, si è aperta riguardo a insicurezze personali, trovando in Giglio un ascoltatore attento e un grande sostegno. Questo ha rafforzato ulteriormente il loro legame.