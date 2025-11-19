Il mondo del pop sta vivendo un momento di grande trasformazione, e al centro di questo cambiamento c’è Ariana Grande. La cantante ha infatti annunciato che il suo prossimo tour potrebbe essere l’ultimo per molti anni, una decisione che ha sorpreso fan e addetti ai lavori. Tra nuove priorità personali e il desiderio di esplorare altre forme artistiche, Ariana si prepara a salutare il palco con un giro di concerti che assume sempre più il sapore di un evento irripetibile.

Un panorama pop in trasformazione tra pause e nuovi percorsi

La decisione di Ariana Grande si inserisce in un contesto più ampio, in cui molte altre icone del pop stanno riconsiderando la propria presenza sul palco. Selena Gomez, ad esempio, ha ammesso di non sapere se tornerà mai a esibirsi dal vivo, preferendo oggi concentrarsi sulla recitazione e su progetti più intimi e meno esposti. Miley Cyrus, dal canto suo, ha rivelato quanto i tour abbiano influito negativamente sul suo equilibrio mentale e fisico, portandola a rifiutare nuovi impegni di lunga durata.

Con artiste come Rihanna, Britney Spears, Christina Aguilera, e ora Ariana Grande sempre più lontane dalle scene o impegnate solo in modo sporadico, il panorama pop sta vivendo un evidente cambio di rotta. Tra progetti personali, nuove priorità e percorsi artistici diversi, la scena internazionale sta cambiando volto, e il tour del 2026 di Ariana sembra destinato a segnare la fine di un’epoca e l’inizio di nuove esplorazioni creative.

Shock tra i fan di Ariana Grande: questo sarà l’ultimo tour?

Dopo oltre due anni dall’uscita del suo ultimo album, Ariana Grande si prepara a tornare sul palco con una tournée che partirà il 6 giugno da Oakland. Il calendario prevede 31 spettacoli negli Stati Uniti e dieci tappe europee, tutte concentrate alla O2 Arena di Londra.

Un rientro breve, quasi simbolico, che la stessa artista ha definito una sorta di addio temporaneo. Nel podcast Good Hang di Amy Poehler, la cantante ha infatti rivelato che l’Eternal Sunshine Tour potrebbe essere l’ultimo capitolo della sua carriera musicale per molto tempo.

Dopo aver riscoperto la passione per la recitazione, Ariana sente il bisogno di seguire nuove direzioni creative, affermando di volersi allontanare dall’immagine della popstar che negli anni era diventata predominante. Pur non chiudendo definitivamente la porta alla musica, ha spiegato di volersi dedicare a ciò che la fa sentire più autentica in questo momento.