Si accanisce sull'anziana madre: vittima grave in ospedale

Arresto convalidato ed accuse gravissime per un uomo che si accanisce sull'anziana madre che è in prognosi riservata

Forse esigeva che lei gli consegnasse dei soldi ma al momento si sa solo che si accanisce sull’anziana madre che la vittima è grave in ospedale della Toscana. Secondo quanto riferito dai media dopo il pestaggio un 32enne è stato arrestato in Versilia con l’accusa di tentato omicidio. Dal resoconto delle testate si viene a sapere che l’uomo ha brutalmente picchiato l’anziana madre fino a ridurla in fin di vita.

Si accanisce sull’anziana madre: è grave

E che non sarebbe finita con quel primo pestaggio, tanto che il 32enne poi si è accanito contro un parente che tentava di fermarlo. Tutto si è verificato in Versilia nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 Maggio. Al momento e da quanto si legge il 32enne protagonista dell’episodio è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. E da un punto di vista procedurale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del fermato disponendo la misura massima, quella della custodia cautelare in carcere.

Gli inquirenti indagano sul movente del crimine

L’arrestato aveva già precedenti penali e gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per capire e censire cosa abbia scatenato la furia dell’uomo. I media spiegano che “ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Tra le ipotesi più accreditate, il possibile diniego da parte della mamma, 70 anni, di dargli del denaro”. La donna intanto si trova ancora all’ospedale versiliese in prognosi riservata.