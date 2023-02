Tragedia il Lombardia, dove un uomo si accascia a causa di un malore e quel 51enne muore davanti al figlio.

Da quanto si apprende Franco Magri è spirato mentre era al volante del suo pick-up ed è riuscito ad accostare evitando di innescare un tragico effetto domino. In quel veicolo il 51enne era insieme al figlioletto di 6 anni. I media spiegano che l’uomo non ce l’ha fatta a chiedere aiuto e una volta uscito dalla cabina di guida è stramazzato a terra. I soccorsi li ha chiamati un moticiclista fermato dal bambino.

Malore, muore davanti al figlio

Magri è stato rianimato sul posto e poi trasferito in eliambulanza, presso il reparto di emergenza dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove purtroppo è spirato poco dopo. La vittima del malore fatale era originaria di Val Brembilla, in provincia di Bergamo e da quanto scrivono i media locali quel malore malore non gli ha lasciato scampo alcuno malgrado soccorsi tempestivi accorsi verso le 17.30 di lunedì lungo via Cavaglia.

Un pomeriggio a tagliare legna

L’uomo era reduce da un pomeriggio trascorso nel taglio della legna in una sua proprietà. Le testate locali informano che i funerali del povero Franco saranno celebrati alle 15 di domani, giovedì 16 febbraio, a Brembilla.