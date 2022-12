Si accascia mentre è in un locale: gravissima una 25enne

Si accascia mentre è in un locale: gravissima una 25enne

Si accascia mentre è in un locale: gravissima una 25enne

È gravissima la ragazza 25enne ricoverata dopo un malore improvviso: sul posto sono accorsi i sanitari e i Carabinieri per raccogliere le testimonianze.

Attimi di paura in un locale di Segrate, in provincia Milano, dove una ragazza appena 25enne ha accusato un malore accasciandosi a terra: è gravissima.

25enne ha un malore in un locale di Milano

Si trova ancora in condizioni critiche la ragazza di 25 anni che nella giornata di ieri, lunedì 5 dicembre, si è accasciata al suolo in un locale di Segrate, comune in provincia di Milano. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele dove è ancora ricoverata.

La 25enne, intorno alle ore 21:00, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, che dopo averle prestato le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasferirla al pronto soccorso in codice rosso.

Le condizioni della ragazza l’arrivo delle forze dell’ordine

Le sue condizioni sarebbero ancora delicate, ma ancora non è emersa la causa del malore. Oltre agli operatori sanitari del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese: gli agenti hanno svolto i rilievi del caso e raccolto le testimonianze delle persone presenti.

Avvertiti anche amici e parenti della giovane, che ora sono in attesa di avere novità sulle sue condizioni di ricovero e sperano di poterla riabbracciare presto.