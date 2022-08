Si addormenta sul materassino, al risveglio rischia di annegare

Un crampo rischia di farlo annegare mentre dorme sul materassino, salvato dai bagnanti

Poteva risolversi tutto con un’altra tragedia estiva, ma questa volta è giunto il lieto fine: sabato 6 agosto, davanti al bagno Miami al Lido degli Scacchi, un uomo, addormentatosi sul materassino e spinto al largo dalla corrente, ha rischiato la vita a causa di un crampo che lo ha fatto svegliare di soprassalto e cadere in acqua, altri bagnanti vedendolo in difficoltà sono riusciti a trarre in salvo l’uomo in difficoltà.

Il turista, ospite al Bagno Alfiere, era entrato in acqua poco prima, ed una volta incosciente il suo materassino è stato trasportato al largo del bagno Miami verso le 9, momento nel quale non è ancora attivo il servizio di salvataggio in mare, che inizia alle 9.30. Svegliatosi a causa di un crampo improvviso, e caduto in acqua, l’uomo ha rischiato di affogare, ma il pronto intervento dei bagnanti dallo spiccato senso civico gli ha permesso di essere tratto in salvo.

Alessandro Ansaloni, 52 anni di Ferrara, Maurizio Espedito 37 anni di Bologna, Giosuè Rigoli di Milano, Giacomo De Martin, 16 anni, di Bologna, il coetaneo Michael Quarto di Ferrara e Laura Vitolla, 52 anni, di Dalmine (Bergamo) hanno sentito le urla del malcapitato. A nuoto o con un pattino di salvataggio sono riusciti a portare in salvo il mal capitato.