Si affaccia alla finestra, cede la grata e precipita: bimba di 4 anni in gravissime condizioni

Ha riportato ferite gravissime dopo un volo di sette metri dalla finestra della sua casa una bimba di 4 anni a Udine. La ringhiera avrebbe ceduto

Si sarebbe affacciata alla finestra dell’appartamento nel quale vive con la sua famiglia quando la ringhiera in ferro avrebbe ceduto e lei è precipitata di sotto dal secondo piano di una palazzina. Il drammatico incidente ha coinvolto una bimba di soli 4 anni ed è avvenuto a Udine: dopo un volo di alcuni metri la piccola ha impattato al suolo riportando ferite gravissime.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale. La bambina vive insieme alla mamma e al fratellino in quell’appartamento e stando ad una prima ricostruzione dei fatti il bambino si trovava in quel momento in un’altra stanza della casa e stava dormendo.

Cede la grata, bimba di 4 anni precipita per sette metri

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la bimba sarebbe riuscita autonomamente ad aprire una finestra per poi affacciarsi dal secondo piano; a quel punto la grata in ferro avrebbe ceduto facendola volare nel vuoto da un’altezza di sette metri, intorno alle 17 del 19 luglio.

I sanitari del 118 sono giunti sul posto in una manciata di minuti allertati da chi per primo ha visto la bambina riversa a terra e ne è stato immediatamente disposto il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche gli agenti della Squadra volante e della Scientifica della Questura per tutti i rilievi del caso e per ascoltare le testimonianze. Non vi sarebbe alcuna responsabilità penale da parte della madre stando a quanto emerso dai primi accertamenti.

Avviate le indagini, le ipotesi

I familiari della bambina sono immediatamente scesi in strada mentre alcuni residenti del quartiere San Gottardo chiamavano i soccorsi. La bambina è stata ricoverata d’urgenza e al momento nulla è trapelato in merito al suo stato di salute: rimane sotto stretta osservazione medica. Sarà compito delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini, accertare e chiarire perchè la grata abbia ceduto. I residenti dovranno fornire la loro versione e anche la madre della bambina verrà ascoltata.

Si segue al momento la pista del tragico incidente.