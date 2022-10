Si corteggiano in chat ma scoprono di essere mamma e figlio

Nella provincia di Taranto succede che due persone si corteggiano in chat poi decidono di conoscersi ma scoprono di essere mamma e figlio

Arriva dalla Puglia una surreale vicenda raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno, vicenda di due persone che si “adocchiano” e poi si corteggiano in chat ma poco dopo scoprono di essere mamma e figlio. La assurda vicenda di corteggiamento a distanza che poi sfocia nella imbarazzante verità viene precisamente dalla città di Taranto, dove due persone hanno deciso di mettere on line le loro vite ma senza dire tutto di chi fossero.

Nomi e profili diversi per entrambi

Il risultato? Una versione 2.0 dell’Edipo re, per fortuna solo in salsa virtuale e in tempo a ché non si andasse oltre un iniziale abboccamento ed un gigantesco imbarazzo. I due, come racconta il quotidiano, “si erano scambiati i messaggi per giorni, forse settimane, con nomi diversi rispetto a quelli di battesimo e foto appartenenti probabilmente ad altre persone”. In queste cose poi si sa come va a finire: ci si conosce, ci si fa arditi, si diventa romantici e si arriva al momento cruciale: “Voglio conoscerti di persona”.

Scoprono di essere mamma e figlio

Solo che “quando è arrivato il momento di incontrarsi, ecco l’incredibile scoperta: erano madre e figlio”. La Gazzetta spiega che tutto è accaduto in un piccolo paese del tarantino e “la notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità, che sui social sta cercando di andare a caccia di chi siano i due imbarazzatissimi amanti virtuali”.