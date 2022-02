Si è spento a 89 anni l’imprenditore Guido Crechici: fu il patron della Modiano

Fu l'artefice del successo internazionale delle carte da gioco Modiano: l'imprenditore Guido Crechici è morto a 89 anni.

Il mondo dell’economia triestino e non solo perdono un grande protagonista. L’imprenditore Guido Crechici si è spento all’età di 89 anni. È stato grazie a lui che le famosissime carte da gioco Modiano hanno raggiunto il successo internazionale.

Morto Guido Crechici, i primi passi nel mondo dell’imprenditoria

Classe 1932, Crechici è nato a Zara in Dalmazia. Successivamente – si legge dalla testata nordesteconomia – si trasferisce a Trieste dove ha trascorso il resto della sua vita. La sua strada si unirà indissolubilmente a quella della Modiano a fine anni ’80 e precisamente nel 1987. È stato in quell’anno infatti che la storica azienda è stata acquisita dalla Grafad della quale Crechici ne era il fondatore. Il resto è Storia. Modiano ad oggi è, e rimane, uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy nel mondo.

Il cordoglio del Governatore Fedriga

Nel frattempo il coordinatore del Friuli Massimiliano Fedriga, in una nota pubblicata su Facebook ha scritto un messaggio di cordoglio in memoria dell’imprenditore: “Guido Crechici, storico proprietario della Modiano, è mancato ieri a quasi 90 anni. Imprenditore illuminato e appassionato uomo di sport, sotto la sua guida il noto marchio di carte da gioco ha conosciuto un enorme sviluppo internazionale, diventando tra i maggiori simboli dell’eccellenza del Friuli Venezia Giulia. A lungo Presidente dell’Associazione Triestina della Vela, fu anche sponsor della U.S.

Triestina Calcio 1918. Condoglianze alla famiglia”.