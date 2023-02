Si fa riprendere mentre uccide una tartaruga: minorenne denunciato

Orrore in Liguria, dove un minorenne si fa riprendere mentre uccide una tartaruga: è stato denunciato.

Un ragazzino di La Spezia prende il rettile a sassate fino a ridurlo in agonia nella vasca ornamentale. Da quanto si apprende il giovane è stato denunciato dopo quel terribile crimine ed è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del Parco della Rimembranza.

Si fa riprendere mentre uccide una tartaruga

Proprio in quel luogo ameno il gruppo di cui faceva parte il denunciato era andato dopo aver marinato la scuola.

Tutto sarebbe accaduto lo scorso 18 gennaio e il filmato è molto esplicito. In esso i ragazzini spingono un carrello della spesa, “preso forse in un vicino supermercato”. La tartaruga era sul bordo di una vasca ornamentale ed uno dei minori ha chiesto agli altri di essere “ripreso mentre la colpiva a sassate fino a distruggerle il guscio”, come spiega Tpi.

Le cure inutili per il rettile ferito

Il rettile ha provato a cercare riparo in acqua ma una passante lo ha notato e si è saputo che si è prodigata in cure purtroppo inutili per il povero animale, che è morto di lì a poco.

La polizia locale ha raccolto la segnalazione ed ha identificato il ragazzo, poi convocato assieme ai genitori. La procura competente lo ha censito per maltrattamento e lesioni di animali, un reato che prevede una multa minima di 5mila euro e che nei casi più gravi prevede anche il carcere, da 3 a 18 mesi.