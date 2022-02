A Casoria un uomo si è fermato a cambiare la ruota dell'auto. Mentre era concentrato un ladro gli ha rubato lo zaino dall'altro sportello.

Si ferma a cambiare la ruota dell’auto: gli rubano lo zaino dall’altro sportello

A Casoria, in provincia di Napoli, un uomo si è fermato a cambiare la ruota della sua auto, dopo aver bucato. Si è accostato al ciglio della strada e si è concentrato nelle operazioni per la sostituzione della ruota. Mentre era distratto da quello che stava facendo, un ladro si è avvicinato alla sua auto dal lato opposto, approfittando del fatto che il proprietario era abbassato e non poteva vederlo. A quel punto gli ha rubato lo zaino dal sedile posteriore.

Lo ha denunciato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di Europa Verde, che ha condiviso il video del furto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. “L’uomo che sta cambiando la ruota è mio padre. Quell’altro che invece apre lo sportello e prende lo zaino è una feccia umana. Accaduto a Casoria” ha commentato il figlio della vittima del furto.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere

Le immagini del furto hanno scatenato la rabbia di tutti, nel vedere che una persona ha approfittato della difficoltà di un’altra invece che aiutarla.

Tutto è accaduto in una strada trafficata, dove nel video si vede che passano una decina di macchine. Potrebbero esserci sicuramente dei testimoni di quanto accaduto, ma nessuno è intervenuto per avvisare il proprietario di quello che stava accadendo, probabilmente perché dalla strada la visuale non era delle migliori. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, inquadrando il ladro, che è completamente irriconoscibile a causa del cappello, degli occhiali e della mascherina.