Quello vissuto da una coppia di Seregno è stato un vero e proprio incubo. I loro due bassotti sono stati rubati da un finto dogsitter, che poi ha chiesto loro 3mila euro per riaverli. In manette un 29enne.

Si finge dogsitter e ruba due bassotti: chiesto riscatto di 3mila euro

Un uomo di 29 anni ha approfittato dell’amore che i proprietari hanno per i loro animali domestici per mettere su una truffa.

Una coppia di Seregno, aveva infatti messo un annuncio al fine di cercare qualcuno che si prendesse cura dei loro due bassotti mentre finivano di traslocare. All’annuncio ha risposto un 29enne, che si è finto un dogsitter ma, in realtà, era appunto un truffatore. L’uomo ha anche postato delle foto di un presunto maneggio, come racconta il Corriere della Sera, per rendere il tutto più credibile tanto che, per prelevare i due bassotti, si è presentato con un furgone adibito al trasporto di cavalli. Al momento di restituire i cagnolini, l’uomo ha chiesto 3mila euro ai due proprietari: “se vuoi rivedere i tuoi cani, porta 3mila euro in contanti”.

Si finge dogsitter e ruba due bassotti: arrestato un 29enne

Come visto un uomo di 29 anni, Luigi Veneruso, di Massa di Somma, in provincia di Napoli, ha cercato di estorcere denaro a una giovane coppia che gli aveva affidato i suoi due bassotti, credendo che lui fosse un dogsitter. Al momento della richiesta, uno dei due proprietari, un 23enne, non ha ceduto ma ha chiamato le forze dell’ordine. Al momento dell’incontro fissato per lo scambio, il 23enne si è presentato con i carabinieri che hanno arrestato Veneruso. Ora il 29enne ha l’obbligo di firma nel paese di residenza.