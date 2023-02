Si immerge nel lago ghiacciato: perde conoscenza e muore

Un uomo italiano di 48 anni, residente in Svizzera nel cantone di Ginevra, è stato dichiarato morto all’ospedale di Losanna dove era stato ricoverato.

Il 48enne aveva avuto un incidente durante un’immersione nel lago ghiacciato di Taney.

Si immerge nel lago ghiaccio e perde conoscenza: 48enne italiano muore in Svizzera

L’uomo aveva partecipato, nella giornata di sabato 11 febbraio, ad un’uscita organizzata da un circolo di immersione in ghiaccio, presso il lago svizzero di Taney a circa 1.400 metri di quota, nel comune di Vouvry. Il 48enne, però, nel corso dell’immersione si è sentito male e ha perso conoscenza mentre si trovava sott’acqua.

I responsabili lo hanno tirato fuori dal lago ghiacciato e hanno chiamato i soccorsi giunti sul posto in elicottero.

Il trasporto in ospedale e il decesso

L’elisoccorso ha trasportato il nostro connazionale, di cui non sono state fornite le generalità, all’ospedale di Losanna, dove è rimasto ricoverato per più di 24 ore. Ad un giorno dall’arrivo nell’ospedale universitario, però, l’uomo ha perso la vita. I medici non hanno potuto fare niente per salvarlo, e hanno dovuto dichiarare il suo decesso dopo diversi tentativi di rianimazione non andati a buon fine.