Si impicca a un semaforo della stazione: avvistato da un ragazzino dal treno in corsa

Un uomo di 61 anni si impicca su un semaforo della stazione ma il cadavere viene avvistato da un ragazzino a bordo di un treno: shock a Falconara.

La drammatica scoperta è avvenuta ieri mattina, domenica 28 agosto, alla stazione di Falconara, nelle Marche.

«Ho subito pensato che potesse essere il corpo di un uomo che penzolava da un palo e non volevo crederci».

Queste le parole del giovane alla Polizia. La vittima è un uomo di 61 anni di Orte, comune in provincia di Viterbo.

La ricostruzione del suicidio e l’arrivo dei soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe giunto in treno dal Lazio, con solo il portafogli contenente i documenti personali. Non avrebbe lasciato alcun biglietto per motivare il folle gesto. Pare che fosse nato e vissuto ad Orte, nel Viterbese, e non aveva moglie né figli, ma solo un fratello. Si sarebbe diretto a piedi verso il semaforo a poche centinaia di metri dalla stazione, per poi arrampicarsi sulla scaletta e legarsi una corda al collo, per poi gettarsi nel vuoto e morire impiccato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però hanno potuto soltanto constatare il decesso con l’ausilio del medico legale.