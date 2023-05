Si suicida dopo la morte della moglie in un incidente: orfane due figlie

Hanno avuto un violento incidente insieme, nel quale la moglie è morta: lui non ha sopportato il dolore e si è suicidato all’età di 39 anni.

Si suicida dopo che la moglie è morta in un incidente

Un tragico incidente stradale avuto insieme in auto, in cui lei ha perso la vita tra le sue sue braccia, mentre lui ne è uscito illeso. Ma il dolore era troppo grande, e si è tolto la vita. È la tragedia che ha sconvolto la comunità di Motril, in Andalusia, regione della Spagna.

Manolo, 39 anni, ed Encarni, 41 anni, marito e moglie, sono morti a distanza di neanche un giorno l’uno dall’altra, lasciando orfane le due figlie adolescenti di 12 e 15 anni. Questo il ricordo della comunità sulla coppia:

«Si amavano moltissimo. Si cercavano sempre, erano legati che dove andava lui andava lei e viceversa».

La ricostruzione della tragedia

La coppia viaggiava lungo l’autostrada A-44, quando la vettura ha sbandato improvvisamente, uscendo fuori strada. Il 39enne, José Manuel Jiménez Palomo, ha raccontato di aver trovato un ostacolo in mezzo alla carreggiata, e di aver sterzato repentinamente per evitarlo, perdendo così il controllo della vettura.

Nell’impatto la moglie, Encarni Muñoz Cardona, ha subito un colpo mortale. Il marito ha provato a rianimarla prima dell’arrivo dei soccorsi, che poi hanno proseguito le manovre, ma ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano.