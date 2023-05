Si tuffa ma non riemerge: muore poliziotto 21enne in vacanza a Tenerife

Vacanza a Tenerife culmina in tragedia: agente 21enne muore annegato durante gita in barca

Doveva essere una vacanza rilassante tra amici ma si è trasformata in una tragedia in cui un giovanissimo agente di polizia italiano di appena 21 anni, Giuseppe Saudella, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare senza più riemergere.

L’agente si trovava in vacanza insieme ad alcuni amici sull’Isola di Tenerife, alle Canarie, in Spagna. Il dramma si è consumato durante il weekend scorso, quando il gruppo si è addentrato in mare aperto per una gita in barca. Qui Saudella avrebbe deciso di tuffarsi, senza però più riemergere.

Originario della Campania, l’agente Saudella arrivava dalla provincia di Benevento, da San Salvatore Telesino per la precisione. Dopo l’arruolamento in polizia, da circa due anni era in servizio alla questura di Piacenza dove attualmente si trovava nel corpo di guardia.

Secondo la ricostruzione fornita da alcuni dei presenti, pare che Saudella volesse disincagliare un’ancora che bloccava la piccola imbarcazione noleggiata, da quel tuffo però non ha più fatto ritorno. Inutili i soccorsi: il corpo dell’agente è stato recuperato sul fondo del mare dopo alcune ore da parte dei sub spagnoli.

Profondo cordoglio da parte dei colleghi della Questura di Piacenza, dove la tragica notizia è stata appresa nelle scorse ore. La salma farà presto rientro in Italia per le esequie nel Beneventano dove la famiglia dell’agente 21enne.